Tentato omicidio in piazza Repubblica, testimoni in aula a Varese

Per i fendenti al volto, al petto e alla trachea che hanno raggiunto un 31 enne in piazza Repubblica a Varese la scorsa primavera è in corso il processo.

L’episodio riguarda le coltellate ricevute da un uomo di 32 anni da parte di un sudamericano arrestato il primo maggio: i fatti si riferiscono a quanto avvenuto il 29 aprile, un venerdì.

Nell’udienza di giovedì mattina è stato sentito un testimone a cui sono state fatte domande su quanto avvenuto nei pressi di un bar. Le indagini della squadra mobile sono state molto veloci nel risalire all’identità dell’uomo sottoposto la domenica successiva ai fatti a fermo di indiziato di delitto: le telecamere hanno ripreso la scena.

Dal racconto di una testimone presente quella sera è risultato che vittima e sospettato si conoscessero da molto tempo “quando cominciarono a litigare”. I fendenti con bottiglie di vetro rotte: “Abbiamo visto il sangue e poi ci siamo messi a correre”. La persona offesa, un giovane dell’Honduras, come ha riferito la testimone in aula, sarebbe arrivata già ubriaca: “Quando beve, gli esce una sorta di istinto primordiale, da macho latino”.

Nel corso dell’udienza l’imputato, originario di El Salvador, si è sottoposto all’esame negando di aver mai portato con se un coltello, ne di averlo mai usato quella sera. La prossima udienza con discussione e sentenza è in programma per il prossimo 2 febbraio.