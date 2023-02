Coldiretti alla Bit: “Un terzo della spesa dei vacanzieri è per il cibo”

Il cibo diventa sempre più un elemento centrale per il budget di spesa legato alle vacanze degli italiani e dei turisti stranieri che scelgono l’Italia. Secondo una recente analisi della Coldiretti, oltre un terzo della spesa totale delle vacanze viene destinata alla tavola. Questo impatto economico è valutato attorno ai 30 miliardi di euro nel 2022, dimostrando il grande valore storico e culturale del patrimonio enogastronomico italiano.

L’Italia sta diventando un leader mondiale nel turismo enogastronomico, grazie all’agricoltura più verde d’Europa, al vasto patrimonio di specialità alimentari tradizionali, al biologico, agli agriturismi e alle numerose iniziative di valorizzazione. Il Made in Italy alimentare raggiunge nel 2022 un valore record di 60 miliardi di euro.

L’offerta di servizi enogastronomici in Italia è sempre più vasta e diversificata, spingendo anche i piccoli borghi rurali che rappresentano il 92% delle produzioni tipiche italiane. Le aziende agricole sono impegnate nella salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche, mantenendo la bellezza del territorio e la qualità, sostenibilità ambientale e sicurezza della produzione agroalimentare.

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ha sottolineato che i tesori enogastronomici italiani sono veri e propri capolavori che devono essere protetti dal rischio di omologazione e falsificazione. In questo modo, l’Italia può continuare a essere un’attrattiva per i turisti enogastronomici da tutto il mondo.

In sintesi, il cibo diventa una voce sempre più importante dei progetti di spesa per chi visita il Bel Paese, grazie alla vasta offerta di specialità alimentari tradizionali, biologiche e agrituristiche, nonché al patrimonio culturale e storico del paese. Questo dimostra l’enorme potenziale economico ed occupazionale del turismo enogastronomico in Italia.