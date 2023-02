Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: GIÙ LA MASCHERA

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Oggi da parte nostra tabula rasa!

Oggi splendide persone nessuna lezione!

Oggi fantastiche persone nessun insegnamento!

Oggi studenti modello è arrivato il vostro momento!

Si oggi sarete voi stessi ad autoregalarvi la vostra crescita personale!

Come?

Con un tema!

Noi vi daremo la traccia!

Lasceremo alla vostra interpretazione, alla vostra consapevolezza e alla vostra coscienza il magico viaggio per creare quanto di più utile per voi stessi!

Avete tutto il tempo che volete…

Traccia :

San Giovanni Crisostomo scriveva :

“così avviene nella vita :dopo che è sopraggiunta la morte ed è finito lo spettacolo, tutti si tolgono la maschera della ricchezza e della povertà e se ne vanno via da questo mondo. E sono giudicati in base alle loro opere alcuni realmente ricchi, altri poveri”.

Può sembrare una traccia poco allegra, ma sicuramente è e sarà di grande riflessione e spunto per osservare veramente le vostre ricche e povere azioni!

Giù la maschera e buon, splendido lavoro!

Effettivamente noi due abbiamo vissuto questo passaggio e vi possiamo assicurare che nessuno ha controllato il nostro conto corrente!

Spettacolo Spettacolare

Luca&Simone!

CONTINUA A SOGNARE!

(foto Pixabay)