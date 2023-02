Gli eletti del Varesotto, la protesta a Malpensa e la Coppa Italia di basket nel podcast del 14 febbraio

Le notizie del podcast di martedì 14 febbraio

Sono sette i consiglieri regionali eletti in provincia di Varese: 4 per il centro destra e tre all’opposizione. A supporto del presidente fontana siederanno in consiglio Giuseppe De Bernardi Martignoni e Francesca Caruso di Fratelli d’Italia, Emanuele Monti della Lega, Giacomo Cosentino di Lombardia Ideale. All’opposizione Samuele Astuti del PD, Giuseppe Licata di Azione – Italia Viva e Luca Ferrazzi della Lista Moratti Presidente.

In provincia di Varese il partito più votato è stato Fratelli d’Italia. La Lega è il primo partito in 39 comuni Il Partito democratico è riuscito ad imporsi come prima forza in 15 comuni tra questi ci sono il capoluogo, Varese, e Saronno.

Gli attivisti di Ultima Generazione e altri gruppi ambientalisti hanno bloccato le partenze dei jet privati dalle piste del terminal Sea Prime all’aeroporto di Milano Malpensa. I dimostranti hanno imbrattato le vetrate del terminal. Una decina di loro si è introdotta sulla pista dell’aeroporto, incollandosi al suolo davanti agli aerei. I jet privati sono contestati non solo dal punto di vista simbolico ma anche per i privilegi economici. Questi velivoli contribuiscono al 4% delle emissioni da traffico aereo, a fronte dell’uso da parte di una quantità di persone molto ridotta.

Una decina di dimissioni tra i chirurgi di lunga esperienza che verranno sostituiti da giovani in formazione. L’Asst Sette Laghi ha avviato la contrattualizzazione di 5 medici specializzandi per compensare l’’uscita di medici specialisti con alle spalle tra i 5 e i 30 anni di esperienza. La decisione presa per rispondere a tutte le necessità del dipartimento di chirurgia di Vares e di quello di Tradate anche in vista di altre cessazione. La Sette Laghi assicura di rispettare tutti gli standard e spiega che si tratta di una mossa per fidelizzare i giovani in formazione a rimanere anche una volta finito il percorso.

Ladri di merendine in azione nelle scuole di Varese. Durante il weekend è stato preso di mila il liceo Cairoli. Sono in tutto sei le scuole dove le macchinette distributrici di bevande sono state vandalizzate. Il danno causato non è tanto per il furto dell’incasso, sempre esiguo perchè si svuotano spesso, quanto per i danni alla macchina. . Si parla di un furto aggravato (dall’effrazione) per poche decine di euro.

Su il sipario sulla Coppa Italia di basket 2023. Mercoledì 15 febbraio al PalAlpitour di Torino prende il via la Final Eight con in campo le migliori otto formazioni del girone d’andata della Serie A. Tra queste anche la Openjobmetis Varese di Matt Brase che si è qualificata per quinta e che affronterà alle 20,45 la Carpegna Prosciutto Pesaro. Una partita che, secondo molti osservatori, è la più incerta dei quarti di finale. Varese è al completo, i marchigiani non avranno il lungo Mazzola, infortunato da tempo; un solo ex in campo ovvero Matteo Tambone, oggi a Pesaro. La guardia romana ha giocato tre stagioni a Varese. La partita sarà arbitrata dai signori Mazzoni, Borgioni e Gonella; chi vincerà troverà in semifinale, sabato, una tra Milano e Brescia. Giovedì gli altri quarti di finale: Virtus Bologna-Venezia e Tortona-Trento. Su VareseNews è già iniziata la lunga diretta che racconterà l’esperienza della Pallacanestro Varese a Torino. Vi aspettiamo.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify