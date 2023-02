Le sculture Moai protagoniste alla Ghiggini

Le opere “Moai” di Urbansolid saranno protagoniste alla Galleria Ghiggini di Varese a partire sa sabato 11 febbraio. Inaugurazione ore 17.30.

Urbansolid rende omaggio a un soggetto caratterizzato da un forte impatto culturale: i “Moai” dell’isola di Pasqua, sculture che rappresentano nella loro sintesi un’intera civiltà e proprio attraverso “Moai” imbrattati di segni e colore Urbansolid invita a riflettere su tematiche attuali, amplificandone il paradosso.

I “Moai” vandalizzati acquisiscono un significato contemporaneo. L’opera di Urbansolid pone un quesito semplice e diretto: siamo destinati a fare la medesima fine dei Rapa Nui? Urbansolid è un progetto che ha come intento quello di portare la terza dimensione al writing. Le sculture che si articolano sui muri delle metropoli, calchi anatomici umani, televisori e altri svariati oggetti, hanno significati contemporanei e allegorici. Spesso si compongono a multiplo sul muro, interagendo con lo spettatore che, questa volta, può toccare con mano l’arte di strada, coglierne i chiaroscuri, venir colpito in quanto tutto è una copia del vero a dimensione reale: quell’oggetto, quella persona esistono e il cittadino se ne accorge, ne legge i particolari o addirittura gli umori e le espressioni se si tratta di statue umane. I due artisti che compongono il gruppo Urbansolid, Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani (entrambi classe ’78), hanno un passato come writers, ritrovatisi all’Accademia di Brera, dopo un breve periodo di collaborazione, capiscono che il loro lavoro scultoreo si stava avvicinando sempre più ad un linguaggio urbano, il ritorno sui muri della città è stato immediato.

URBANSOLID “MOAI”

inaugurazione & spray performance: sabato 11 febbraio, ore 17.30

visitabile fino al 4 marzo 2023

da mercoledì a sabato 10-12.30; 16-19

ingresso libero

GHIGGINI 1822 – Galleria d’arte – Via Albuzzi 17 – Varese – 3518322126 – galleria@ghiggini.it – www.ghiggini.com