E’ sfida tra sedi elettorali, centro di Varese “gettonatissimo”

In una campagna elettorale in cui la maggior parte dell’attività è “sul campo”, tra mercati, piazze, apericene e dibattiti, la presenza di una sede fisica dove gli elettori interessati o gli attivisti possono recuperare materiali o incontrare il candidato e i suoi sostenitori è oro per chi si sta battendo per rappresentare il proprio partito in Regione. E anche a queste elezioni c’è chi l’ha fatto davvero, “occupando” in maniera temporanea negozi centralissimi o sedi prestigiose, per essere il più vicino possibile ai propri elettori.

Varese per questo è una “piazza” importante, dove non solo i varesini, ma anche gli abitanti di tutta la provincia, si recano spesso per lavoro, per shopping o anche solo una passeggiata. Devono averlo pensato anche tre candidati di punta di queste elezioni, che hanno scelto il centro di Varese per creare delle sedi temporanee “di livello”: sono Samuele Astuti, Raffaele Cattaneo ed Emanuele Monti.

E, per essere più vicini agli elettori possibile, tutti e tre hanno scelto di stare nel cuore della città, a pochi passi da piazza Monte Grappa. Il più vicino all’”epicentro” della città è senza dubbio Raffaele Cattaneo, che dista da lì – secondo le stime di Google maps – solo 36 metri. La sua sede elettorale è infatti in corso Matteotti 4, in un ex locale chiuso con la fine dell’anno scorso.

Un po’ – ma poco – più in là c’è Emanuele Monti, a 160 metri dalla piazza centrale di Varese: più precisamente in via Veratti 1, nell’ex sede di una banca, che possiede ancora le pesanti porte di sicurezza dell’istituto di credito, in questi giorni però aperte ad amici, curiosi e sostenitori.

A 300 metri dalla piazza invece c’è il “quartier generale” di Samuele Astuti, strategicamente posizionato tra il centro e la zona del mercato: è infatti in via Bizzozero, 9, in un ex negozio davanti alla sede del Gruppo Alpini, di fianco al Teatro di Varese e al mercato, a pochi passi dalla chiesa della Motta.

Per tutti, tre posti strategici nel capoluogo, da cui condurre la propria campagna per la conquista del seggio regionale che porterà le loro ragioni nel “parlamentino” di Milano.