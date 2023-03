Le riserve idriche lombarde sono al minimo storico

La disponibilità idrica in Lombardia è ancora in calo e raggiunge il minimo storico: mancano quasi 3,5 miliardi di metri cubi di acqua rispetto al volume medio di questo periodo. Un numero che tradotto in percentuale significa che ad oggi le riserve idriche sono a -56,7% rispetto a quando dovrebbero essere.

È questo il quadro emerso dai dati del monitoraggio di ARPA Lombardia, presentato oggi al Tavolo Regionale per l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica.

“La situazione – ha spiegato il presidente Fontana, aprendo i lavori – rimane difficile. Come Regione Lombardia, fin da dicembre, abbiamo puntato su azioni mirate alla cautela e al ‘risparmio’ delle risorse idriche. L’assenza di precipitazioni continua a non aiutarci, un piccolo segnale positivo giunge dall’essere riusciti, quantomeno, a fermare la discesa dell’altezza dei laghi, con un piccolo recupero, nell’ultimo mese, di circa 80 milioni di metri cubi di invaso”.

“Se non ci saranno precipitazioni nella tarda primavera – ha però aggiunto l’assessore Sertori – sarà inevitabile procedere come nello scorso anno ad una gestione ‘emergenziale’, con una stagione irrigua posticipata”. A tal fine è stata chiesta la collaborazione dì tutti i soggetti produttivi per gestire al meglio l’acqua disponibile”.

Nei singoli bacini, la situazione della disponibilità idrica rispetto alla media del periodo 2006-2020 è drammatica. Il bacino del Toce-Ticino-Verbano, che interessa la provincia di Varese, è al -59,5%:

“Per affrontare la stagione irrigua che si prospetta problematica – conclude Sertori –, ci sono poi una serie di interventi a medio lungo termine che risultano fondamentali, tra questi alcuni già in itinere come il cantiere paratie del lungolago di Como e le opere di bypass lago di Idro. Tutti gli investimenti andranno portati avanti in sinergia con il Governo. Da ultimo bisognerà avviare una serie di interventi e aiuti al comparto dell’agricoltura, sia per i sistemi irrigui, che per le tipologie di cultura”.