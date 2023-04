Lo Special tour della Scuola di Magia Senza Tempo arriva a Castiglione Olona il 6 maggio 2023

Palazzo Branda Castiglioni in collaborazione con Malastrana Eventi è pronto ad accogliere gli aspiranti Maghi della Scuola di Magia e Stregoneria di Monteardente!

Preparatevi a vivere un’esperienza magica ed unica nelle stanze del Palazzo Branda Castiglioni, lasciandovi ispirare dalla saga del maghetto più famoso del mondo!

Un percorso pensato appositamente per le famiglie dove adulti e bambini potranno immergersi nel mondo magico e collaborare insieme.

Giunti al palazzo verrete divisi in gruppi e sarete accompagnati dai professori della Scuola di Magia e Stregoneria di Monterardente alla scoperta di alcune magiche materie che ogni provetto mago deve saper padroneggiare:

Imparerai il corretto utilizzo di una bacchetta magica e degli incantesimi di base. Durante questa lezione sfiderai gli altri aspiranti maghi e streghe sul tappeto del club dei duellanti.

Qui imparerai a preparare pozioni magiche per incantare la mente umana o cambiare il tuo aspetto.

Durante questa lezione imparerete a leggere il futuro attraverso la lettura delle Rune Antiche.

Durante questa lezione imparerai a conoscere le piante magiche e le loro strabilianti proprietà, e a prenderti cura di loro.

Alla fine del percorso il Cappello Parlante ti dirà se sei pronto a frequentare la Scuola di Magia e Stregoneria e ti smisterà nella casata di appartenenza.

Non perdere l’emozione di vivere una giornata nel magico mondo della Scuola di Magia Senza Tempo!

Per accedere al tour è necessario acquistare il proprio biglietto online

Prezzo bambini: 20 euro

Prezzo adulti (l’esperienza è pensata per le famiglie e può essere fatta dagli adulti insieme ai bambini, inoltre tutti i minori di anni 12 devono essere accompagnati almeno da un adulto): 20 euro

Durata dell’esperienza: 80 minuti (circa)

Occorre presentarsi ai cancelli muniti di biglietto (cartaceo o digitale) Il chek-in dei biglietti inizierà 30 minuti prima dell’inizio del tour e si concluderà tassativamente con l’inizio del tour.

N.B. Scuola di Magia Senza Tempo è un raduno di fans di Harry Potter. Tale raduno non è avvallato né è in alcun modo supportato direttamente o indirettamente da Warner Bros Entertainment, gli editori dei libri di Harry Potter, J. K. Rowling ed i loro rappresentanti. Ogni immagine o nome usato, sono usati solo per scopi di informazione. Harry Potter, i personaggi, i nomi, sono tutelati da marchi e/o da diritti d’autore della Warner Bros Entertainment, Inc.Harry Potter Publishing Rights e (c) JKR.