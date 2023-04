Varese Pride, anche il Pd contro la decisione di Magrini sul patrocinio: “Ci ripensi”

Anche la segreteria provinciale del Pd prende posizione contro la decisione del presidente della Provincia Marco Magrini di non concedere il patrocinio al Varese Pride, la manifestazione organizzata da Arcigay. In una nota così si esprimono, insieme al senatore Alessandro Alfieri e al consigliere regionale Samuele Astuti:

«Abbiamo appreso che il Presidente della Provincia ha deciso in modo unilaterale di non patrocinare il Pride di Varese, importante manifestazione che rappresenta da anni un’importante occasione per rafforzare la battaglia per i diritti. Il PD è da sempre impegnato nella promozione della parità e nella difesa dei diritti della comunità LGBTQIA+ e auspica un ripensamento da parte del Presidente ricordando che l’Amministrazione Vincenzi aveva per due volte concesso il patrocinio. Riteniamo che manifestare per il pieno riconoscimento dei diritti negati o non completamente riconosciuti non è mai un rischio ma motivo di arricchimento della nostra società».