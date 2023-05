Basket Uisp, le qualificate per gli ottavi di finale

NOTIZIARIO UISP del 10 maggio 2023

BASKET, FIRST LEAGUE – Le 16 qualificate agli ottavi di finale

.

Le prime quattro a qualificarsi, in ordine cronologico, sono: Montello, Appiano Gentile, Fortitudo Fagnano e Besozzo. Le prime tre nominate, dopo aver vinto la gara di andata, cedono nel ritorno con San Vittore Olona, Varano e Pink Panthers, ma si qualificano per la differenza canestri. Secco e netto 2-0 di Besozzo su Busto Garolfo, Horses agevolmente agli ottavi di finale.

Il lotto delle qualificate agli ottavi prosegue con La Sezione che vince anche gara due con Giubiano Pigs, qualificandosi con merito. Passaggio del turno per Manigunda, testa di serie numero 2 su Omegna che lotta in gara due, ma è troppa la differenza dopo l’andata. Bene anche Velate, che cede di 1 sul Master’s Hounds, ma dopo la vittoria 84-71 raggiunge gli ottavi. Prova di forza nelle due gare di sedicesimi per il Kaire Sport Lurate che elimina con un secco 2-0 il Borsano, testa di serie numero 6. Grande rimonta di Vedano che, dopo il -14 di gara uno con la WoolWa, vince di 27 in casa con una ripresa da urlo dopo l’equilibrio dei primi 24 minuti di gara due. Travedona regola Olgiate per 96-75 e dopo il pareggio dell’andata passa il turno. Bene anche Tradate, che malgrado il ko con Sesto Calende, si qualifica per la miglior differenza canestri. Due a zero e qualificazione per Deportivo ai danni della Fulgor Somma e di Albizzate, che supera l’Orange Five e sfiderà La Sezione negli ottavi di finale.

Le ultime qualificate agli ottavi sono l’Irish Venegono che vince anche il ritorno in quel di Borgomanero e il Fuco Club Varese che, malgrado il ko esterno con Alebbio, fa sua la qualificazione fra le top 16 della First League. Da segnalare anche la prima partita dei playout: vince Daverio che sbanca il campo di Bobbiate 78-85 per i Rams di Giroldi, ad un passo dalla salvezza in First League.

JUDO – Gym Club Sks, una giornata di sport a Cardano

Nel 2023 Cardano al Campo è diventato comune europeo dello sport. Per festeggiare, l’associazione sportiva Asd Judo Gym Club Sks, affiliata Uisp, invita la cittadinanza a partecipare all’evento organizzato per domenica 14 maggio, al palazzetto dello sport di via Carreggia di Cardano al Campo.

Dalle 15 alle 18 sarà

possibile partecipare a sessioni di ginnastica dolce, hata yoga, tai chi, wing chun (arte marziale tradizionale che coniuga il benessere psicofisico con la difesa personale). L’ingresso è libero e gratuito; serve solo abbigliamento comodo e un materassino.

DANZA – Backstage Studio by Genesi, Pinocchio è stato un successo

È stato un successo “Il viaggio di Pinocchio”, saggio della scuola di danza Backstage Studio by Genesi Asd, affiliata a Uisp, che si è tenuto sabato 29 aprile al teatro auditorio di piazza San Giulio a Cassano Magnago. Incredibili gli effetti speciali che hanno ricostruito l’immensità del mare, il luccichio delle stelle e la fatina

volante, che è scesa dal soffitto su un altalena.

Sul palco si sono esibiti gli allievi della scuola Backstage Studio – Asd Genesi, che organizza corsi di danza all’oratorio di Luvinate. Nello spettacolo sono confluite le coreografie organizzate dai diversi gruppi di danza classica e moderna, hip hop, video dance, street jazz, pilates, fitness, dance workout e corsi di ginnastica posturale.