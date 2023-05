Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: LIBERO DAL PASSATO

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

Se inizierai una bella corsa scendendo dentro te stesso e maturerai la consapevolezza che ciò che ti è accaduto è quello che ti serviva per essere dove sei adesso, allora scoprirai uno dei segreti della vita: Fallimento? No! non esiste, è solo un etichetta! Esperienza? Sì! Esiste l’insegnamento!

Pensa a quello che hai vissuto, qualsiasi esperienza e rispondi a queste domande:

Cosa mi ha insegnato?

Che qualità ho appreso?

Ho compreso la lezione?

Come applicherò nella mia vita le virtù che ho imparato?

Abbraccia il passato, onoralo e vivi con saggezza il presente grazie ad ogni tuo passato vissuto!

Hai il grande potere di rendere ogni esperienza un prezioso dono per te e per tutte le persone che incontrerai nel tuo viaggio!

CONTINUA A SOGNARE..

LUCA&SIMONE

