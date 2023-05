Da Laveno a Casalzuigno a piedi per un picnic con visita a Villa della Porta Bozzolo

Sport e cultura per una Festa della Repubblica di svago. Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno apre le sue porte e propone visite guidate alla scoperta di questo complesso storico artistico gestito dal Fondo per l’Ambiente Italiano.

“Una dimora di campagna nel Cinquecento, – come si legge nelle pagine del sito ufficiale – fastosa residenza estiva nel Settecento, che racconta la storia di una ricca famiglia lombarda, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana”.

Le visite alla Villa, con le sale affrescate e il parco barocco avranno i seguenti orari

ORARI

villa + parco + visita guidata 10.30 – 11.30 – 12:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30

ingresso villa e parco 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 13:30 – 14:00 – 15:00 – 16:00

solo ingresso parco 10:15 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00

Sarà possibile pranzare con un cestino pieno di prelibatezze da gustare nel parco della Villa Della Porta Bozzolo.

Per informazioni e prenotazioni visite : 0332 624136, faibozzolo@fondoambiente.it

Per informazioni e prenotazione cestino picnic: daniela@schiaffi.it

Per abbinare cultura a sport è possibile raggiungere Casalzuigno a piedi lungo un itinerario immerso nella natura

IL PERCORSO DA LAVENO A CASALZUIGNO

Subito fuori dalla stazione e di fronte all’imbarcadero, inizia la pista ciclabile che conduce fino a Cittiglio.

In poche centinaia di metri si supera la zona abitata e ci si immerge nella natura. Poco più di 5 km in tutto e solo un passaggio a cui fare attenzione quando si attraversa la strada per Mombello.

Il tracciato si sviluppa per lunghi tratti a fianco del Boesio e si resta immersi nella natura. Termina proprio di fronte alla stazione di Cittiglio.

Occorre attraversare un paio di strade per immettersi nella via San Rocco ( si trova a destra appena superata la rotonda con il bivio per Brenta). Dalla fine di questa piccola stradina a destra si incrocia il sentiero dell’anulare valcuviano e della 3V varesina. Il tracciato è ben segnato con indicazioni giallo/verde e il classico bianco/rosso.

La strada sale con un leggero dislivello tutto su strade secondarie per poi entrare nel bosco. In circa cinque km in tutto si raggiunge Casalzuigno passando dalla parte alta di Brenta.

Occorre fare attenzione solo a quando il sentiero dell’anulare, nel bosco e vicino a una casa, inizia a scendere. In quel punto va lasciato per proseguire dritto per alcuni centinaia di metri che portano a via della Libertà a Casalzuigno.

Il percorso complessivo da Laveno a Villa della Porta Bozzolo è di 10 chilometri.

COME RAGGIUNGERE LAVENO MOMBELLO

Il bel paese sul lago Maggiore è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici grazie alla navigazione e alla linea ferroviaria di Trenord. Da Milano passando da Saronno, Tradate, Varese (dove sono possibili diversi interscambi) si arriva comodamente con il treno.

Oltre al lago la cittadina offre un bell’impianto di salita per arrivare al Sasso di ferro da dove gli sportivi si lanciano con il parapendio. Qui il link della bidonvia.

Qui trovate tante informazioni sul paese e qui la pagina di Wikipedia.