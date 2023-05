Gli Alpini di Varese per l’Emergenza Romagna pensano a chi ha perso i computer

La tragedia che ha colpito il territorio della regione Emilia Romagna ha già ricevuto una prima risposta dall’Associazione Nazionale Alpini, attraverso l’invio di uomini e mezzi delle squadre di “Penne Nere in giallo”, come il Presidente nazionale Sebastiano Favero ha soprannominato i volontari della Protezione Civile, che accostano il giallo delle loro divise al nero delle penne fissate sui loro caschi di protezione.

«Assistiamo con dolore alle vicende che ci vengono raccontate in questi giorni, colme di drammi e di necessità quanto mai urgenti. Noi sappiamo che verrà il tempo in cui la vita tornerà lentamente alla normalità; per esperienza, sappiamo che ci saranno molte difficoltà legate anche al ripristino delle dotazioni informatiche delle scuole, delle case di cura, delle associazioni dei territori colpiti. È a questo aspetto che vorremmo dare la nostra risposta come Sezione A.N.A. di Varese, raccogliendo computer e laptop che privati o aziende desiderano cedere o donare – per generosità, perché da sostituire o perché non più aggiornati. La nostra Sezione, che conta 77 Gruppi su larga parte del territorio della Provincia di Varese, ha la fortuna di annoverare tra i propri volontari un digital sherpa, l’amico Massimiliano De Cinque, che si occupa di questa specifica attività solidale: revisionare computer e restituirli al miglior stato prestazionale, perché siano destinati gratuitamente a chi ne ha bisogno».

La Sezione di Varese ha quindi già avviato la raccolta di computer da revisionare; tramite la Protezione Civile, in collaborazione con la Sezione A.N.A. Bolognese-Romagnola saranno consegnati a chi ne ha necessità attraverso i canali associativi. Tutti coloro che desiderano sostenere questa iniziativa della Sezione di Varese e dare una mano alla gente di Romagna, possono rivolgersi ai Gruppi Alpini del territorio o scrivendo direttamente a varese@ana.it