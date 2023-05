La E-Work Busto Arsizio pesca in A2: presa la ex lecchese Martina Bracchi

Dopo aver riportato in A1 la palleggiatrice Jennifer Boldini (che sarà la titolare in regia), la E-Work Busto Arsizio pesca di nuovo nel secondo campionato nazionale per consolidare il secondo sestetto che – sotto la guida di Julio Velasco – disputerà la prossima stagione sportiva. Da Lecco arriva infatti l’opposto Martina Bracchi, classe 2002, tra le più brillanti del proprio ruolo nel passato torneo cadetto.

Bracchi, nata a Piacenza e alta 1,82, ha messo a terra 506 palloni in 31 gare disputate con la maglia della Orocash ed è stata protagonista della salvezza della formazione lariana. La neo-bustocca è stata la terza marcatrice della stagione regolare alle spalle delle sole Kavalenka (Vicenza) e Obossa (Brescia) facendosi così notare anche ai piani più alti.

Nello scacchiere della Uyba, Martina Bracchi partirà alle spalle di Giorgia Frosini, anch’essa 21enne, prelevata da Bergamo per farne la nuova attaccante principe del sestetto di Velasco. La costruzione della squadra prosegue dunque nel solco della gioventù e della italianità e anche l’opposto piacentino ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno.

«Ho disputato un buon campionato di A2 ma non mi aspettavo di passare in A1 a Busto, allenata da Velasco: per me è una opportunità molto bella. Sono ancora un po’ scombussolata dalla stagione appena conclusa: sono arrivata in A2 con poche certezze ma poi le cose sono cambiate e sono riuscita a raggiungere un ottimo livello. Detto questo, mi sento sempre all’inizio e sono sicura che lavorerò per migliorarmi: mi sto già allenando da sola in attesa di iniziare a lavorare con la squadra».