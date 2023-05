La tappa del Giro i Ferragnez a Cassano e gli eventi del weekend nel podcast del 19 maggio

Le notizie del podcast di venerdì 19 maggio

Alessandro Maja, omicida reo confesso della moglie Stefania Pivetta e della figlia Giulia di soli 16 anni e autore del tentato omicidio del figlio Nicolò, è capace di stare in giudizio. Lo ha affermato il perito incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio, Marco Lagazzi, questa mattina durante l’udienza del processo che lo vede come unico responsabile di quella strage.

La Corte d’Assise è dunque passata oltre e ha disposto questa mattina l’esame dell’imputato che ha risposto per oltre un’ora alle domande della pm Martina Melita, della difesa rappresentata dall’avvocato Gino Colombo e della parte civile rappresentata dall’avvocato Paolo Bossi.

Un’ora di domande che hanno ripercorso i momenti della mattanza, le fasi precedenti, le problematiche famigliari ed economiche emerse e il rapporto con il resto della famiglia del professionista di Samarate che la mattina del 4 maggio del 2022 tentò lo sterminio di tutti i componenti del nucleo famigliare.

Maja spesso si commuove e piange, definisce la sua «una bellissima famiglia» ma poi parla del difficile rapporto con la moglie e delle preoccupazioni per il figlio Nicolò che, dopo anni difficili a scuola, era riuscito a prendere il brevetto di volo ma che comunque «è un ragazzo invidiabile». Infine la richiesta di perdono per qualcosa di imperdonabile, rivolto al figlio e alla famiglia della moglie. Sia Nicolò che il nonno e lo zio si sono detti non pronti a perdonare ma hanno mostrato umana pietà per un uomo stravolto, completamente cambiato da quello che era: «Non riesco ad odiarlo – ha detto Nicolò – ma non sento ancora la forza di perdonarlo. Poteva dire qualcosa di più e meglio su mia mamma. Sono provato emotivamente».

L’avvocato Gino Colombo ha voluto anche verbalizzare le decisioni prese a livello economico dal Tribunale di Monza che prevedono il pagamento di un contributo da 15 mila euro per le spese sanitarie di Nicolò, 700 euro al mese per il mantenimento e la rinuncia alla sua parte di eredità della moglie.

È tutto pronto a Cassano Magnago per l’arrivo del Giro d’Italia. La 14a tappa della Corsa Rosa, che partirà dalla località svizzera di Sierre, terminerà sabato 20 intorno alle ore 17 sul traguardo di via Marconi.

La città intanto si è vestita a festa: molti i negozi che hanno allestito vetrine a tema mentre sulla rotatoria tra via Marconi e via IV Novembre è stata posizionato un monumento che raffigura il “Trofeo Senza Fine”. Quello cioè assegnato ogni anno al vincitore della maglia rosa.

La tappa arriverà sulle strade della Provincia di Varese da Sesto Calende, dopo che i corridori avranno toccato la sponda piemontese del Lago Maggiore.

Da Sesto il gruppo si sposterà verso Vergiate, Crugnola di Mornago, Quinzano di Sumirago, Albizzate, Jerago con Orago, Solbiate Arno, Carnago, Cairate – negli abitati di Peveranza e Bolladello – e infine proprio Cassano Magnago.

Intanto il sindaco Pietro Ottaviani e il responsabile del comitato organizzatore locale, Nicola Poliseno, hanno annunciato la presenza di circa mille bambini vestiti in maglia rosa ad assistere all’arrivo dei corridori. Sul piano sportivo, ci si attende o l’arrivo di una fuga da lontano oppure una volata di gruppo.

VareseNews sta raccontando l’intera tappa fin dai giorni di vigilia con un liveblog che trovate in primo piano sul nostro giornale.

E cassano Magnago è protagonista anche nella serie dei ferragnez. Nella seconda parte della docuserie dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez c’è una tappa in una villa di Cassano dove i due, consigliati dal terapeuta di coppia vivono un weekend. L’esperienza sarà narrata nella quarta puntata

Via i cestini nel paese di Casale Litta. Il sindaco Graziano Maffioli ha deciso di rimuovere i raccoglitori di rifiuti pubblici dove veniva abbandonata la spazzatura di casa. “Questo cestino è stato rimosso – si legge su un cartello affisso dal sindaco – perché persone maleducate e incivili anziché deporre i rifiuti differenziandoli nei propri contenitori li abbandonavano qui»

Sul Lungolago di Gavirate torna la tanto amata festa organizzata dalla Pro Loco con menù a base di asparagi e fragole e i prodotti tipici. Natura, tradizione e sport: a Casciago con Agrirun e Agrifest: venerdì sabato e domenica show cooking, corsa per grandi e piccini, laboratori, mercatino e tanto altro.

“Lumachiamo” torna a Busto Arsizio e lo fa con il Green Summer Festival, che unisce sport, musica e sostenibilità. Momenti musicali a Clivio: fantasie a sei corde tra Europa e Sud America Appuntamento domenica 21 maggio alle 17,45 nella chiesa di San Materno. Protagonista del concerto il chitarrista romano Flavio Nati che propone un percorso musicale vario e suggestivo. Doppio appuntamento con Punto sull’Arte in centro a Varese sabato 20 maggio con l’apertura della terza Galleria dedicata all’Arte Contemporanea POP e il vernissage della nuova mostra personale di TOM PORTA in via San Martino a Varese.

Il Giro d’Italia passa dalla provincia sabato 20 maggio. Diversi i comuni toccati dalla gara con modifiche alla viabilità. L’arrivo in centro a Cassano Magnago.

Per gli amanti della natura passeggiate, laboratori e attività nella natura nei beni Fai. Sabato 20 e domenica 21 maggio diversi appuntamenti da Villa della Porta Bozzolo al Monastero di Torba per un fine settimana dedicato alla natura.

