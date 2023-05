Cassano Magnago protagonista della serie Ferragnez

Sono state pubblicate giovedì 18 maggio le prime 4 puntate della seconda stagione di “The Ferragnez”, la docuserie di Amazon Prime che segue la vita di Chiara Ferragni e Fedez.

Una di queste puntate – la quarta – si è svolta in una villa di Cassano Magnago dove i due, consigliati dal terapeuta di coppia per allontanarsi un po’ dalla vita di tutti i giorni e passare del tempo dedicato alla famiglia, genitori e figli hanno passano un fine settimana.

I Ferragnez prendono così in affitto per un weekend questa bella villa cassanese. L’abitazione viene riempita di telecamere, anche per non avere contatti con operatori, creando un effetto “Grande Fratello”.