Malore per un 47enne in centro a Besozzo

Gran movimento in centro a Besozzo lunedì in tarda mattinata con sirene delle ambulanze e l’arrivo dell’elisoccorso. Il motivo sta nella richiesta di soccorso pervenuta al 118 prima di mezzogiorno quando veniva richiesto l’intervento del soccorso sanitario per un uomo di 47 anni ceh aveva lamentato un malore mentre era nei pressi di una banca in piazza Primo maggio.

Sul posto è arrivata un’ambulanza dell’sos di Travedona e un elicottero sanitario partito dall’ospedale Sant’Anna di Como, oltre alla polizia locale.

I sanitari hanno stabilizzato l’uomo, trasportato in codice giallo a bordo dell’elisoccorso al pronto soccorso di Varese.