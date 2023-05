Skorpions ancora ko: a Varese vincono i Dolphins

Seconda sconfitta di fila per gli Skorpions Varese che dopo il ko nel derby contro i Frogs non riescono a sfruttare il turno casalingo al “Franco Ossola” per superare i Dolphins Ancona. Ai varesini non basta neanche il supporto dei Mastini, che dai successi sul ghiaccio hanno provato a spingere i cugini della palla ovale dalle tribune di Masnago con i due trofei conquistati quest’anno in bella mostra a bordo campo. Alla fine i delfini si sono imposti 35-13 lasciando a bocca asciutta i ragazzi di coach Nick Holt, che ora dovranno reagire per puntare ancora ai playoff. (Foto Germano Capponi)

Dopo un primo quarto di studio, finito 0 a 0, i Dolphins mettono sul tabellone 21 punti nel secondo parziale, 14 dei quali dalla difesa con due intercetti riportati in meta. Parità nel terzo quarto con il team di Ancona che va ancora a segno e gli Skorpions che si sbloccano con la ricezione vincente di Zanovello, seguito a inizio ultimo settore dalla corsa di Auriemma che illude i varesini, risvegliati però da un altro Td dei Dolphins che chiude la gara.

Ora per gli Skorpions, ancora in piena corsa playoff, ci sarà una settimana di riposo prima del rush finale. Si ripartirà sempre al “Franco Ossola” contro i Rhinos Milano, gara che chiuderà la regular season.