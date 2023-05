Una domenica con auto e moto storiche a Bodio Lomnago

Il “Rogo Rally” si terrà domenica 7 maggio. Andos organizza, sempre al mattino, una “Camminata in rosa”

Il Club Varese Auto Moto Storiche e il Comune di Bodio Lomnago organizzano domenica 7 maggio un raduno di auto storiche da collezione collegata a un’iniziativa benefica.

Il “RogoRally” si terrà dalle 10 alle 19 in via Acquadro direzione lago e darsena largo Unesco-Bodio. Questo il programma dell’iniziativa realizzata in collaborazione con Fondazione Renato Piatti e Andos Varese Odv: ore 10-12.30 esposizione statica e set fotografico con i visitatori; ore 12.30-15 pranzo presso truck street food o a Villa Baroni (convenzionato); ore 15-17.00 passerella nel centro storico, salita alla Rogorella, saluto nel parco di Villa Puricelli. Si percorrerà il primo chilometro asfaltato della storia d’Italia, realizzato dall’ingegnere Piero Puricelli. Presenti i giovani di Fondazione Renato Piatti che assiste i disabili e l’associazione Andos che si prende cura delle donne operate al seno.

Iscrizioni: segreteria@automotostorichevarese.com – tel. 0332 – 242524 – 350 – 9029591

E sempre domenica 7 maggio, a Bodio Lomnago, si terrà la “Camminata in Rosa” organizzata da Andos Odv con il patrocinio del Comune di Bodio.

Alle ore 9.00: ritrovo-accrediti e consegna maglietta rosa presso il Lido di Bodio Lomnago. Partenza ore 10.00: camminata al Filare dei Pioppi, quindi verso il centro paese – Piazza Benemerita- Panchina in Rosa; discesa verso la Pista Ciclabile, con visita al sito Palafitticolo, patrimonio UNESCO. Punto ristoro all’arrivo.

Quta partecipazione 10 euro, interamente devoluta ad Andos, a sostegno dei servizi e delle attività gratuite alle donne.