Volandia a stelle e strisce con l’esposizione di auto americane

Rombano i motori a stelle e strisce a Volandia il parco e museo del Volo di Somma Lombarda. Domenica 30 aprile Romagna Boys Crew – American Cars Italy sempre “On The Road” ha portato una speciale esposizione d’auto americane all’interno del noto museo aereonautico. Come hanno raccontato gli organizzatori nel video realizzato da Daniele Zaffaroni, il raduno ha visto la partecipazione di appassionati provenienti da tutta Italia. Per il divertimento di grandi e piccini nel pomeriggio c’è stato il momento della «sgassata collettiva».