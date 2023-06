La mostra diffusa di Giorgio Piccaia nel nome di Fibonacci

La pittura numerica di Giorgio Piccaia sulla quale indaga da diversi anni è diventata ormai la cifra stilistica dell’artista. Partendo dalle sequenze di Fibonacci al quale ha dedicato e dedica l’ispirazione del suo lavoro, Piccaia trasforma il numero in un elemento simbolico e filosofico nella ricerca spirituale come spiega lui stesso “Dipingo per un tremendo bisogno di divino”. Il ciclo di mostre diffuse a Varese, inaugurato giovedì 8 giugno si articola in diverse sedi: Spazio Arte IFC /UnipolSai dall’8 giugno al 31 luglio Mostra “Piccaia/ Fibonacci a Varese. In Ambedue Sono!”; Sala Veratti dal 12 al 25 giugno via Veratti 20, Installazione dal titolo Piccaia/Fibonacci/ La Sequenza naturale. Inaugurazione domenica 11 giugno alle ore 11,00. Battistero San Giovanni di Varese, dal 12 al 25 giugno.

Piazza Battistero 2, Installazione dal titolo: Piccaia/Fibonacci. La Croce e il Rosario, Inaugurazione martedì 13 giugno alle ore 16,30. Chiesa di Madonnina in Prato a Biumo Inferiore, dal 26 giugno al 9 luglio. Installazione dal titolo: Piccaia/Fibonacci. La Croce e il Rosario. Inaugurazione lunedì 26 giugno alle ore 18.00.

«Comunicare un messaggio di infinito – spiega Manuela Boscolo – mutevole ma eterno, mediante la trasposizione di numero- lettera-figura equivale ad affermare che il risultato finale della catarsi e della ascesi spirituale è il conseguimento dell’immortalità: Pitagora, padre dell’aritmetica e filosofo per eccellenza della numerologia come equivalente scienza liberale, la chiamava “ palingenesi “, una sorta di migrazione dell’intelletto puro attraverso differenti esistenze. »