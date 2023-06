Senologia al Centro fa tappa a Gallarate

Prosegue nella provincia di Varese, dopo le tappe di Busto Arsizio, Saronno e Luino, il Progetto “Senologia al Centro” con la tappa di Gallarate i prossimi 9, 10, 11 giugno in piazza Libertà.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione del gruppo Gnodi con LILT – Associazione Provinciale di Varese ed il supporto di Mobile System S.r.l, prevede la presenza di un’unità di clinica mobile modulare dotata di accoglienza, sala visita, ecografo, mammografo e, straordinariamente in questa occasione, sarà presente anche l’unità clinica mobile su gomma.

Le prestazioni, finalizzate alla diagnosi precoce del tumore della mammella sono, di norma, rivolte alle donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni e superiore ai 75 anni, ovvero alle donne non comprese dallo screening mammografico proposto da ATS. In caso di dubbio diagnostico vi è una diretta presa in carico da parte della LILT che indirizza le donne alla Breast Unit di competenza, come è successo durante le precedenti tappe che hanno consentito di evidenziare alcuni casi sospetti a cui è seguita una immediata presa in carico.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Gallarate, vede anche la collaborazione di ATS e

ASST Valle Olona ed il sostegno di alcune aziende del territorio. Sabato 10 giugno alle ore 11 avverà il simbolico taglio del nastro alla presenza di autorità regionali e cittadine, responsabili sanitari, rappresentanti della LILT Associazione Provinciale di Varese e del team di lavoro del Progetto “Senologia al Centro”.

Il Presidente LILT Ivanoe Pellerin ha dichiarato: «Siamo sempre più impegnati nel territorio di nostra competenza ed i casi sospetti da approfondire sul piano diagnostico evidenziati nel corso delle precedenti tappe ci motiva a continuare, nonostante il notevole impegno da parte di tutte le parti coinvolte, perché la diagnosi precoce del tumore della mammella cambia in modo significativo il trattamento e la prognosi di tale patologia. Ringrazio per il supporto i vertici della ASST Valle Olona e, per questa occasione in particolare, la Dirigenza e il personale del Presidio Ospedaliero di Gallarate nonché l’amministrazione della Città di Gallarate e le Aziende del territorio che ci hanno supportato. Mi è gradita questa occasione anche per comunicare un cambio organizzativo della nostra Associazione: è stata di recente nominata la nuova Fiduciaria della Delegazione LILT di Gallarate. Si tratta della dottoressa Paola Ceriani, responsabile della chirurgia senologica del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio; subentra alla dottoressa Rita Fantasia che, con impegno e dedizione, ha coordinato per anni la Delegazione. Nell’augurare un proficuo lavoro alla nuova Fiduciaria, ringraziamo di cuore la dottoressa Fantasia per il lavoro svolto a favore dell’Associazione e del bene comune».

Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, ha dichiarato: «La prevenzione e la cura delle malattie oncologiche rappresentano temi di fondamentale importanza che riguardano direttamente il benessere e la salute dei cittadini. Oggi, grazie a “Senologia al Centro”, siamo in grado di offrire un’opportunità preziosa alle donne della nostra comunità. Questa iniziativa permette di accedere gratuitamente a visite e screening mammografici, strumenti diagnostici di vitale importanza nella lotta contro il cancro al seno. La diagnosi precoce e l’individuazione tempestiva delle alterazioni rappresentano un’arma fondamentale nella battaglia contro questa terribile malattia. Invito calorosamente tutte le donne che rientrano nella fascia d’età indicata a cogliere l’occasione e a prenotare il loro appuntamento per usufruire di questi strumenti di prevenzione. Grazie al Gruppo Gnodi, alla LILT, a Mobile System S.r.l. e a tutti coloro che hanno contribuito

a rendere possibile questa iniziativa. La vostra salute è preziosa e non dovrebbe mai essere trascurata, insieme possiamo fare la differenza!».