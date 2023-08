“Dire, fare, cooperare”, a Germignaga l’edizione 2023 di “Équalafesta”

Torna a Germignaga “Èqualafesta”, la manifestazione proposta da Gim progetti odv (Gruppo Impegno Missionario) con cibo, musica, intrattenimento, dibattiti e molto altro nella splendida cornice del Parco Boschetto alla foce del fiume Tresa sul Lago Maggiore.

PROGRAMMA

SABATO 26 AGOSTO

Ore 17:00 dibattito: I NUOVI CONFINI DELLA COOPERAZIONE

Intervengono:

– Maria Vittoria Lanella – presidente di GIM PROGETTI odv e GIM TERREdiLAGO coop. soc.

– Antonella Freggiaro – presidente di ABAREKÀ NANDREE odv

– Mah Aissata Fofana – poetessa, scrittrice, mediatrice culturale originaria del Mali

Ore 19:30 cena equa-etnica-locale

Ore 21:00 MUSICHE E RACCONTI DALL’AFRICA – concerto di Valentin Mufila e Antonio Testa.

DOMENICA 27 AGOSTO

Dalle ore 10:00 mercatino di produttori locali e agorà delle associazioni

Durante la giornata LABORATORIO DI CERAMICA nell’ambito del progetto LACUNA VIVA finanziato dal bando GIOVANI SMART di Regione Lombardia.

Sarà presente un professionista, Mauro Pietro Gandini, che guiderà i partecipanti alle basi della scultura. Il laboratorio è gratuito ma richiede l’iscrizione via mail a manuela.comi@asilomariuccia.com, per un massimo di 15 posti.

Ore 10:00 SOGNI E BISOGNI progetto Con i Bambini sul lago.

Tutto si muove: muoviamoci insieme!

Lettura animata e attività ludico motoria per bambini da zero anni in su… e per i loro genitori!

Presentazione del Servizio Affidi e prossimità famigliare Luino-Cittiglio (LuCi)

Ore 12:30 pranzo equo-etnico-locale

Dalle ore 15:00

– ANIMAZIONE PER BAMBINI a cura di STRINGHE COLORATE Varese

– TRUCCABIMBI a cura di ASSOCIAZIONE DEL SORRISO

Ore 15:30 COSA C’È NEL PIATTO?

Esperienze di produzione e consumo consapevole.

Riflessioni con produttori e altri soggetti della filiera agricola locale.

Attività proposta da CAST ONG nell’ambito del progetto CONNESSIONI DI VALORE finanziato da Fondazione Cariplo.

Ore 17:30 anteprima spettacolo “ABDOULAYE E MAMADOU NON SONO MORTI” a cura di Teatro Perififerico

Ore 18:30 APERITIVO con cocktail bar a cura di Ekoné Mostra meno