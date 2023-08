L’estate non è finita: a Gallarate tornano le serate in piazza

Estate finita? Macchè, non saranno un po’ di giorni di pioggia a cancellare il clima della bella stagione. E infatti a Gallarate ci si prepara a una nuova serie di serate in piazza: nel mese di settembre proseguono gli eventi promossi dal Distretto Urbano del Commercio e dall’assessorato alle Attività Economiche, insieme alla “mano operativa” del Naga, i commercianti del centro.

E dunque eccoci pronti a una serie di nuove serate, a partire da quella di sabato 2 settembre, sul modello sperimentato a luglio, con animazione per bambini che dà anche ai genitori la possibilità di girare per il centro: sabato sera vetrine all’aperto abbinate all’evento per bambini “I pirati dei 7 mari”

Sabato 9 settembre si fa il bis, con le vetrine all’aperto, proposta abbinata agli artisti di strada.

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre torna invece la proposta di “Lake Street Food”, anticipata rispetto ai precedenti appuntamenti di autunno inoltrato: ci saranno 20 food truck “abbinato con”Gallarate città aperta”, Street Food Cittadino” spiega l’assessore Rocco Longobardi.

Si continua poi in autunno: sabato 7 ottobre ci sarà “Lo Sbaracco“, anche in questo caso abbinato agli artisti di strada.

Domenica 8 ottobre invece ci sarà il mercatino “So fare” animato da Federcasalinghe.