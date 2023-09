Addio a Susanna Rizzo

Si è spenta a Comerio, Susanna Rizzo molto conosciuta in città e in provincia anche per il suo lavoro come commercialista e professionista. I colleghi dello Studio Arancio Cislaghi di Varese hanno dato la notizia del decesso ricordando che “Susanna, oltre ad essere stata una validissima professionista, era anche una collega e un’amica. Susanna ha dimostrato di avere una forza incredibile ed è stata un esempio di professionalità per i colleghi e le collaboratrici che per anni l’hanno affiancata”.

Sarà possibile portare un ultimo saluto alla sala del Commiato delle Onoranze Funebri Zanzi in via Dandolo 11 in Varese, dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00. Il Funerale si terrà il 6 settembre alle ore 11 alla Chiesa Parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano in Comerio.

La Varese web e Varesenews hanno conosciuto bene Susanna Rizzo perché per quasi vent’anni è stata uno dei sindaci della società. Ha partecipato sempre con una cura e una professionalità impeccabile. Una relazione che andava oltre l’impegno formale. Aveva preso a cuore la nostra impresa e avventura. Era attenta a conoscere le dinamiche di un mondo in trasformazione sia perché l’editoria era un settore particolare che per le caratteristiche proprie del digitale. Una relazione importante che ci ha fatto scoprire la donna oltre alla professionista.

Grazie per quanto fatto in tutto questo tempo.

Il CdA di Varese web

L’email ricevuta con la notizia della scomparsa di Susanna è stata una frustata. La mia relazione con lei è iniziata 25 anni fa quando la incontrai per la prima volta per alcuni consigli e poi per diventare la mia consulente in materia fiscale. Il rapporto è andato subito al di là delle formalità che si vivono per ragioni professionali. Sempre attenta e disponibile, una vera compagna di viaggio anche per il progetto di Varesenews.

Grazie di tutto Susanna

Marco Giovannelli

