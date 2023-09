“Arte atomica” in mostra a Villa Recalcati

In mostra fino al 15 settembre a Varese questa sorprendente forma d’arte che cattura gli occhi e il cuore con tutta la sua carica espressiva

“Arte Atomica”, una ricerca a quattro mani definita tale dai suoi creatori Paolo Bianchi e Luca Francocci, due artisti che da vent’anni si dedicano a questa sorprendente forma d’arte che cattura gli occhi e il cuore con tutta la sua carica espressiva. L’ “Arte Atomica” è un nuovo linguaggio artistico in cui le sovrapposizioni e le compenetrazioni di concetti e di immagini invitano l’osservatore alla ricerca di percorsi visivi dagli infiniti significati.

Opere d’arte che racchiudono due diverse personalità pronte ad esplodere su tela in un lavoro a quattro mani.

E le mani sono ovviamente quelle di Luca Salvatore Francocci (Varese 1965), artista surrealista laureato alla scuola IED in illustrazione, esperto nell’utilizzo di pitture acriliche, olio e di arte digitale e quelle di Paolo Bianchi (Varese 1970), autodidatta legato alla poetica del Nouveau Realisme, dalla trasformazione dell’oggetto del passato (libri giornali manifesti strappati dai muri) in una sorta di nuova reliquia incollata e rinnovata.

“Il nostro intento era proporre qualcosa di nuovo con un linguaggio diverso. Le nostre opere realizzate a 4 mani sono una sottrazione di ego, contrariamente a quanto si possa pensare – commenta Bianchi – Questo si spiega perché un’opera iniziata da un’artista e terminata da un altro, come nel nostro caso, non è una somma di due ego artistici, ma appunto una sottrazione, perché è come se fosse stata realizzata da una persona sola”.

“Siamo due artisti che concepiscono l’arte in modo completamente differente perché differenti sono stati i nostri percorsi, siamo come due atomi che quando si scontrano producono una esplosione, da cui scaturiscono colori, forme e significati (Arte Atomica) un linguaggio nuovo che ricerchiamo costantemente e che ci permette di riproporre l’arte del passato e soprattutto quella del ‘900 in una veste crediamo inconsueta” dichiara Francocci.

La mostra è esposta nell’Atrio di Villa Recalcati, a piano terra: