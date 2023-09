Pellicini scrive a Bertolaso: “L’ospedale di Luino non va depotenziato”

Una comunicazione che non cela una certa preoccupazione per il futuro dell’ospedale di Luino. Il deputato luinese Andrea Pellicini, ha scritto una lettera all’assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso. Pellicini, che è stato anche sindaco di Luino per dieci anni, ha sottolineato l’importanza di mantenere l’ospedale come un centro per la cura degli acuti, preservando le sue caratteristiche distintive.

Dopo una visita con il Commissario della ASST Sette Laghi, Dottor Micale, Pellicini ha rivelato che a settembre inizieranno i lavori per trasformare il quinto piano dell’ospedale in un “ospedale di Comunità”. Questa è una “novità positiva, data la necessità di servire una popolazione di circa 75.000 abitanti che vivono in un’area geograficamente sfidante, lontano dall’ospedale di Varese”. Tuttavia, Pellicini ha sottolineato che l’ospedale di Comunità dovrebbe essere un’aggiunta e non una sostituzione dell’ospedale per acuti.

Ha inoltre evidenziato l’importanza di salvaguardare e potenziare il pronto soccorso, sostenere la chirurgia del Dottor Carini e ristrutturare il reparto di ortopedia-traumatologia. Con l’incremento dei turisti nella regione del Lago Maggiore, il pronto soccorso diventa ancora più cruciale, specialmente per le emergenze ortopediche e traumatiche.

Pellicini ha anche espresso preoccupazione per il futuro del reparto di ortopedia, che potrebbe presto perdere due ortopedici in pensionamento, lasciando il Dottor Massimo Masola da solo. Ha sollecitato un intervento diretto della Regione per affrontare questa questione.

Infine, ha sottolineato la necessità di modernizzare le sale operatorie dell’ospedale di Luino, fornendo ai chirurghi le attrezzature e gli ambienti più avanzati per eseguire le loro operazioni. Pellicini ha chiesto un incontro con l’assessore Bertolaso a Milano, sperando che la Regione Lombardia tenga in considerazione le esigenze degli ospedali di frontiera come quello di Luino.