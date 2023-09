Re-Start fa “ripartire” il quartiere di San Fermo a ritmo di musica e giochi

“Varese è un luogo sociale e voi che siete qui stasera ne siete la dimostrazione. Re-Start è un progetto bello, che funziona e la vostra partecipazione lo rende addirittura migliore”.

Nel quartiere di San Fermo, il concerto di Frankie hi-nrg mc soddisfa le aspettative dei fans: la musica dell’ecclettico rapper, pioniere italiano del genere musicale, è stata protagonista ieri sera della kermesse musicale di Strade Sonore, davanti ad un pubblico trasversale e intergenerazionale. A scaldare il pubblico al campo di football americano Jungle Field “Niccolò De Peverelli”, messo a disposizione dall’Associazione Sportiva Gorillas, ci avevano pensato in apertura l’artista varesino 9ova, accompagnato da dj Leonel, e il mini live di giovanissimi rapper: dj Ratony + Mantesam Feat. Solo, Pexo, Tandoori.

“Stimolare i talenti, spesso nascosti, dei ragazzi e delle ragazze è la idea di fondo che anima tutti i nostri interventi, sia scolastici che nell’educativa di strada e soprattutto in giornate come Strade Sonore, dove abbiamo dato spazio alla musica, allo sport e all’arte – spiega Massimiliano Potenzoni della cooperativa sociale Naturart, capofila di Re-Start, progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una trentina di bambini hanno partecipato al Centro Grilli alle iniziative promosse dall’Associazione Genitori di San Fermo Insieme per la Scuola:

“Con l’Associazione Shamantao e Serra Creativa – spiegano i rappresentanti – abbiamo voluto coinvolgere anche i più piccoli”. Infatti, scopo della festa è l’inclusione “e – aggiunge Marco Palladini de Il Millepiedi – non bisogna mai lasciare indietro nessuno, dai bimbi ai nonni ai ragazzi con disabilità”.

All’oratorio, tanti i giovani coinvolti nelle attività del pomeriggio, dalla pallavolo femminile di Asd Atlas, che ha realizzato anche il calcio a 7 in collaborazione con l’Associazione “Dove Due o Tre”, al parkour con Uisp Varese, al laboratorio di scrittura rap dal titolo “Rime & Beats con Kaso” per la realizzazione di una traccia musicale. Naturalmente non sono mancati i punti di ristoro, grazie allo stand gastronomico e al bar dell’oratorio. Il consultorio La Casa ha messo a disposizione un punto informativo sui servizi di ascolto.

Ha chiuso il pomeriggio lo spettacolo di acrobatica aerea e giocoleria dello Spazio Kabum. “Abbiamo avuto un riscontro eccezionale, coinvolgendo per l’intera giornata tantissima gente. Strade Sonore è la prova dell’importanza dell’aggregazione di una comunità e della forza che essa è in grado di generare quando le persone diventano parte attiva della manifestazione. Senza il contributo di ciascuno, tutto questo non sarebbe stato possibile. San Fermo è quartiere pioniere in tal senso, grazie alle sinergie messe in campo, anche grazie al lavoro del tavolo di sviluppo di comunità. Re-Start, dunque, ha messo la cornice e il quartiere ha disegnato il quadro e realizzato la fotografia” – così Elena Spello di Naturart.

Le attività di Re-Stat proseguono con il convegno è in programma per martedì 26 settembre presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Aula Magna Granero Porati, via Dunant 3, ingresso gratuito, posti pressoché esauriti. Si metteranno in dialogo l’esperienza triennale di Re-Start con esperienze italiane e internazionali che guardano all’adolescenza da osservatori diversi e con un altro ospite d’eccezione e particolare, il cantautore e scrittore Gio Evan. La mattina sarà dedicata al racconto dell’esperienza di Re-Start e agli interventi di quattro relatori, mentre il pomeriggio sarà dedicato a tre workshop di confronto e approfondimento fra professionisti ed esperti del settore educativo.