Seconda edizione per Agesp Run, la corsa solidale che unisce Busto Arsizio

Il 24 settembre 2023, la città di Busto Arsizio si prepara ad accogliere la seconda edizione di “AGESP Run – L’energia che corre”, una manifestazione ludico-motoria a scopo benefico che promette di coinvolgere tutta la comunità.

Organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Free Runners Team, questo evento è sostenuto da AGESP Energia, che funge da main sponsor e ha condiviso l’entusiasmo per la sua natura solidale e la sua capacità di promuovere le attività sul territorio.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Busto Arsizio, che nel 2023 è stata designata “Città Europea dello Sport”, e gode del supporto di UISP, ASSB, Panathlon Club La Malpensa, oltre agli istituti scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani. La corsa non competitiva di 10 chilometri attraversa il centro della città su due giri, ma offre anche la possibilità di partecipare a una Free Run da 5 chilometri, aperta a chiunque, indipendentemente dal livello di preparazione fisica.

L’evento inizia alle 9:30 presso la sede di AGESP Energia S.r.l., in Via Alberto da Giussano, 8, e si conclude nello stesso punto dopo aver attraversato il centro e alcune zone significative della città. Dopo la corsa, è previsto un momento di ristoro e la premiazione di vari partecipanti. Uno dei punti di forza di questa manifestazione è il suo scopo benefico: i proventi dell’evento saranno devoluti a due importanti associazioni locali, Mai Paura ODV e l’Associazione Mela Gioco Onlus. La prima si occupa dell’assistenza a persone affette da malattie o disabilità, mentre la seconda promuove attività sportive, prevenzione medica e diritto allo studio.

Per partecipare, è necessario effettuare l’iscrizione, che costa 10 euro per la corsa da 10 km, 5 euro per la Free Run e Nordic Walking, ed è gratuita per i bambini fino a 10 anni. L’iscrizione dà diritto a un pacco gara, che include una maglia tecnica per la corsa da 10 km. È possibile iscriversi online sul sito www.endu.net/it/events/agesp-run/ o presso il negozio Esserre Sport Revolution di Corso Italia nº30 – Busto Arsizio. In alternativa, è possibile iscriversi il giorno della gara presso lo stand dell’organizzazione dalle 8:15 alle 9:15.

La competizione prevede la premiazione dei primi 6 uomini e delle prime 6 donne che taglieranno il traguardo, dei primi 5 gruppi più numerosi, oltre alla donna e all’uomo più anziano che completeranno la corsa da 10 km. Durante tutto il corso dell’evento, sarà attivo il “Villaggio dello sport” presso il Parcheggio Giussano, con stand e corner promozionali dei numerosi sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa.

Il “Villaggio dello sport” non trascura i più giovani, offrendo un’area dedicata ai bambini con truccabimbi e giochi divertenti. Inoltre, presso lo stand di AGESP Energia, sarà possibile aderire alle promozioni offerte dalla società, con sconti su luce e gas.

In una dichiarazione congiunta, Francesco Attolini, amministratore unico di AGESP Energia, e Gianfranco Carraro, direttore generale di AGESP, hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa solidale e il ruolo cruciale della società nel sostenere la comunità locale, in particolare durante la recente crisi energetica.

Marco Maschietto e Marta Lualdi di Free Runners Team hanno evidenziato il notevole sviluppo dell’organizzazione, passata da una piccola realtà a un gruppo strutturato con oltre 100 iscritti e riconoscimento Fidal. La peculiarità della gara, che prevede un percorso di 10 km che si ripete, offre ai partecipanti l’opportunità di migliorare i propri tempi. Grazie agli sponsor, il costo dell’iscrizione è rimasto accessibile a 10 euro, inclusivo di pacco gara, attività di ginnastica pre-corsa, zona ospitalità, area massaggi e una nuova maglia arancione. I pattinatori faranno da apertura e chiusura della gara, rendendola ancora più spettacolare.

Marianna Lorello, dell’Associazione Mela Gioco, ha spiegato che l’associazione è nata per onorare la memoria di Nicoló Sartoni, un giocatore di basket e insegnante di educazione fisica. L’obiettivo principale è finanziare la ricerca contro il melanoma maligno e promuovere l’integrazione sociale, in particolare per quanto riguarda il diritto all’istruzione. Nel corso degli anni, l’associazione ha realizzato numerose iniziative di successo, tra cui borse di ricerca, borse di studio e l’acquisto di apparecchiature mediche per gli ospedali. Organizzano anche un torneo di basket annuale presso l’Istituto Verri.

Elisabetta Bonfanti, dell’Associazione Mai Paura ODV, ha illustrato l’impegno di questa realtà nel supporto ai malati oncologici pediatrici e disabili. L’associazione è nata 5 anni fa per volontà di Emanuela Bossi e sta lavorando alla creazione di uno spazio, denominato “Mai Paura Camp”, che servirà per organizzare iniziative per queste persone speciali. La corsa include anche la possibilità di coinvolgere i ragazzi e i loro genitori, promuovendo l’inclusione.

In rappresentanza degli istituti superiori Olga Fiorini, Cinzia Ghisellini, ha annunciato la collaborazione con gli studenti degli istituti Fiorini, offrendo loro un’esperienza professionale preziosa durante l’evento. Il vicepresidente di Assb Fabrizio Rainisi, entusiasta dell’iniziativa, ha promesso un corner per la promozione dell’evento all’interno di Sport per Tutti, la manifestazione che porterà in piazza 65 società sportive il prossimo 16 settembre.

L’assessore allo Sport, Maurizio Artusa, ha elogiato l’importanza di questa manifestazione che unisce diversi attori della comunità e ha evidenziato il suo impegno nel portare a termine progetti di riqualificazione, inclusa la creazione di nuove strutture per il benessere della città.