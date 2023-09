Un “simposio sull’acqua” a teatro: Telmo Pievani e la Banda Osiris a Varese

«Questo è un vero e proprio simposio scientifico, solo che non abbiamo trovato nessuno studioso disponibile. Quindi dovrete accontentarvi di me e della Banda Osiris». È così che Telmo Pievani ha esordito giovedì 14 settembre sul palco del Teatro di Varese per lo spettacolo “AquaDueO – Un pianeta molto liquido” nell’ambito della rassegna “Varese: arte, natura e ambiente”.

Uno spettacolo che ha portato il pubblico molto indietro nei millenni, fino a quando i primi due atomi di idrogeno si sono uniti ad uno di ossigeno e dove poi è nata -tra tentativi ed errori- la vita. Un viaggio nel tempo che è poi arrivato ai giorni nostri, quando l’acqua ha iniziato a mischiarsi alla plastica, e che poi ha guardato al domani. Un futuro dove i problemi legati all’acqua -alla sua scarsità o al suo eccesso- saranno sempre più accentuati e che andranno dall’innalzamento del livello dei mari fino alle migrazioni sempre più accentuate.

Questo percorso attraverso i millenni tra ironia, musica e riflessione stato scandito dalle incursioni in musica e gag della Banda Osiris, durante le quali Telmo Piovani ha sottolineato al pubblico l’eccezionalità del nostro pianeta. «L’acqua non è rara nell’universo: c’è sotto forma di ghiaccio e forse anche su Marte c’è anche in forma liquida. L’eccezionalità del nostro pianeta è che non solo c’è acqua ma c’è in tutti gli stati possibili: liquida, solida e gassosa. Ci siamo trovati nel posto giusto al momento giusto e ad oggi fino a dove è arrivata la nostra esplorazione spaziale non abbiamo ancora trovato un pianeta come il nostro».

Lo spettacolo ha aperto la rassegna "Varese: Arte, Natura e Ambiente" che fino a domenica proporrà un ricco calendario di iniziative