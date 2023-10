A Mesenzana Halloween si festeggia nella torre stregata

L’appuntamento è dalle 17 del 31 ottobre alla torre di Mesenzana, per l’occasione protagoinsta di “Halloween e la torre stregata” l’evento organizzato dall’associazione Genitori “Megramò”

Si approfitterà di un monumento tanto affascinante quanto misterioso per festeggiare Halloween a Mesenzana.

L’appuntamento è per le 17 del 31 ottobre alla torre di Mesenzana, per l’occasione protagoinsta di “Halloween e la torre stregata” l’evento organizzato dall’associazione Genitori “Megramò” di Mesenzana, Grantola e Montegrino.

In programma merenda, fiaccolata, “Dolcetto o scherzetto” per le strade del paese, animazione. Dalle 19 inoltre è prevista la cena presso il tendone in piazza e racconti paurosi con Raffaella Mattana.

Verranno premiati la maschera più originale, il costume più pauroso e il miglior trucco, mentre è previsto anche un concorso per la zucca intagliata più bella. Per ulteriori info: www.genitorimegramo.it, info@genitorimegramo.it.