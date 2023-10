Colpo esterno per l’Fbc Saronno, la Caronnese batte la Solbiatese

Sesto turno – quinto in calendario – di campionato per il Girone A di Eccellenza, che continua a regalare emozioni. E una costante di questo inizio di stagione è la Calvairate, che si ritrova da sola al comando con 16 punti dopo la vittoria 1-0 nello scontro d’alta classifica contro la Base 96. Al secondo posto sale il Casteggio che passa 2-1 in casa della Milanese, mentre continua a risalire la Caronnese che batte 2-0 la Solbiatese con le reti di nel primo tempo di Napoli e Galletti decisive per il successo finale. Per i nerazzurri un altro passo falso per un inizio al di sotto delle aspettative.

Il colpo di giornata è quello dell’Fbc Saronno che va a vincere 1-0 sul campo dell’Olrepò, che si presentava alla gara da capolista. Per gli amaretti il gol da tre punti è quello di Pontiggia sul finale di primo tempo. Termina senza reti la sfida di Besozzo tra Verbano e Pavia mentre la Vergiatese cade 2-1 a Magenta; inutile per i granata la rete di Mammetti su rigore che nella ripresa serve solo ad addolcire il passivo. La Sestese si prende un punto sul campo dell’Accademia Pavese con la marcatura di Giardino che porta all’1-1 finale.

Primi punti per il Vittuone che vince 1-0 la sfida di bassa classifica contro il Meda mentre la Castanese supera con lo stesso risultato l’Ardor Lazzate tra le mura amiche.

ECCELLENZA GIRONE A – V GIORNATA

Vittuone – Meda 1-0; Accademia Pavese – Sestese 1-1; Calvairate – Base 96 1-0; Castanese – Ardor Lazzate 1-0; Milanese – Casteggio 1-2; Magenta – Vergiatese 2-1; Oltrepò – Fbc Saronno 0-1; Verbano – Pavia 0-0; Caronnese – Solbiatese 2-0.

CLASSIFICA: Calvairate 16; Casteggio 14; Oltrepò, Caronnese 13; Magenta 11; Base 96 10; Fbc Saronno 9; Verbano, Solbiatese, Castanese, Pavia 8; Ardor Lazzate 7; Sestese, Milanese 6; Accademia Pavese 5; Vergiatese 4; Vittuone 3; Meda 1.