Eventi per bambini nel weekend del 27, 28 e 29 ottobre tra Varese e provincia

Dedicati all’attesa di Halloween tantissimi eventi per bambini e famiglie in quest’ultimo weekend di ottobre. Ma in programma ci sono anche escursioni, feste all’aperto per sperimentarsi in nuove gare o stringere amicizia con gli amici a quattro zampe e tanti giochi.

EVENTI

ARCISATE – Domenica al Parco Lagozza si corre la prima Nichi RunBow, la gara benefica dell’Arcobaleno di Nichi con tre percorsi tra il parco e i boschi di Arcisate, laboratori per bambini e pizzoccherata per tutti – L’iniziativa

TRADATE – Porte aperte al Centro didattico e all’EcoPlanetario del Parco Pineta che domenica apre le sue porte tra sentieri da esplorare, giochi e viaggi stellari per adulti e bambini alla scoperta del Cielo di Halloween – Scopri il programma

VARESE – Alla Festa d’autunno con open day del centro cinofilo tante attività per bambini e prove gratuite per i cani domenica 29 ottobre al Centro cinofilo Roncato. Parte del ricavato andrà alla scuola dell’infanzia di Comerio – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Un pomeriggio mostruoso e divertente attende le famiglie sabato 28 ottobre, dalle 14:30 nelle vie del centro per Crazy Halloween, l’evento dedicato alla festa delle streghe. Tra dolci, cioccolate calde e truccabimbi – Qui i dettagli

OGGIONA SANTO STEFANO -Pro loco e Comune di Oggiona con Santo Stefano organizzano la 2° edizione della Festa di Halloween domenica 29 ottobre all’interno della pineta, nonostante gli alberi abbattuti dal vento quest’estate per rilanciare il luogo, sempre accogliente – L’iniziativa

VARESE – Il Borducan si trasforma nuovamente in una piccola Hogwarts con l’allestimento a tema Harry Potter sarà presente fino al 5 di novembre: gli stendardi delle quattro casate saranno esposti sulla facciata, i personaggi più amati della saga saranno ospiti dell’albergo e gli elfi di casa cucineranno deliziose prelibatezze a tutte le ore – Tutte le informazioni

BESNATE – Sabato 28 ottobre la Banca del tempo di Besnate invita tutti i cittadini, grandi e piccini a RicicliAMO per una raccolta speciale di indumenti e coperte usate, ma pulite e in buono stato, da donare alle associazioni Ali d’aquila di Busto Arsizio (sostegno ai senza tetto) e Assistenza carcerati e famiglie di Gallarate – Scopri di più

COCQUIO TREVISAGO – Passeggiate, falconeria, spettacoli teatrali, degustazioni e ottimo cibo: l’Ottobre Caldanese si chiude con l’appuntamento di domenica 29 ottobre. Tutte le informazioni

LEGNANO – Manieri da… paura, Halloween con le contrade del Palio di Legnano che propongono ciascuna diverse iniziative a tema parte il ottobre dalla contrada San Domenico con la festa Paradiso vs inferno – Tutto il programma

CASTAGNATE

CUNARDO – Sapori d’autunno a Cunardo: arriva la seconda edizione della Sagra della zucca e della castagna. Sabato 28 e domenica 29 ottobre alla Baita del fondista tante prelibatezze da assaggiare e giochi per bambini. I proventi alla scuola materna di Bedero Valcuvia – Tutte le informazioni

VARESE – La castagnata solidale di Kiwanis Varese sabato 28 ottobre a sostegno di tre associazioni del territorio: la Casa del Giocattolo, OltreConfine e l’associazione Malawi nel cuore – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

TRADATE – Due doppi appuntamenti per bambini e ragazzi in vista di Halloween al Centro Didattico Scientifico di Tradate. Sabato 28 ottobre le porte apriranno per “La Compagnia di Ade” con appuntamento per i più piccoli (dai 5 agli 11 anni) nel pomeriggio, alle ore 14 e alle 16.30, e per i ragazzi dai 12 anni in serata alle ore 19 e 21.30 – Come partecipare

CISLAGO – Sabato 28 ottobre alle ore 10.30 presso la biblioteca comunale, “Un pizzico di magia”, letture e laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni. Attività gratuita – Come partecipare

LIBRI DA PAURA – In vista della notte più terrificante dell’anno, la libraia Laura Orsolini consiglia a bambini e ragazzi letture adatte alla loro età, per un divertimento da brividi – Scegli qui il tuo libro da paura

INARZO – Iscrizioni chiuse per Halloween in palude, la favola itinerante proposta ai bambini dai volontari Lipu per andare alla scoperta di strani personaggi naturali al calar della sera – L’evento

GIOCHI E LABORATORI

VEDANO OLONA – Letture terrificanti e sfilata nel parco, a Vedano Olona con la Biblio Halloween, un pomeriggio di letture, giochi e divertimento per tutti i bambini venerdì 27 ottobre al Parco Spech. Necessaria la prenotazione – Leggi qui

CLIVIO – Paleowiki è il progetto di Wikimedia e Museo di Clivio per valorizzare i fossili del patrimonio Unesco. Domenica 29 ottobre, in occasione della presentazione del progetto con Naturalis Insubria, laboratori per bambini e ragazzi, con merenda e aperitivo per tutti – Tutte le informazioni

GORNATE OLONA – Aspettando la notte di Halloween al Monastero di Torba, nel pomeriggio di domenica 29 ottobre con un’avvincente visita gioco alla scoperta degli antichi protagonisti che hanno fatto la storia del Monastero – I dettagli

VEGONNO – Festa d’autunno all’azienda agricola Il Roccolo. Sabato 28 ottobre dalle 11 alle 19 giornata di festa dove i visitatori potranno raccogliere e decorare la zucca raccolta nell’orto

BUSTO ARSIZIO – Alla Baitina di via Guerrini nel parco Alto Milanese sabato 28 e domenica 29 sarà possibile partecipare ai laboratori e ai giochi del Villaggio delle Zucche – Leggi qui

GORLA MINORE – All’MX Park domenica c’è il 3° Manetta Day pensato per avvicinare bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni al mondo del motocross – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Sabato pomeriggio la Hallobeer della Asd Gerbone si apre con la caccia al tesoro a squadre Trova la zucca nel bosco alle ore 18.30 seguita da musica e stand gastronomico – La locandina

ROVELLO PORRO – Sabato 28 ottobre alle ore 10 presso la biblioteca comunale l’evento Halloween.. che paura! con lettura di storie e la realizzazione di un lavoretto. Laboratorio gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni – Come partecipare

GITE ED ESCURSIONI

MARNATE – Bambini e famiglie sono invitati a una Passeggiata stregata nei boschi tra dolcetti e scherzetti sabato 28 ottobre alle ore 20.15. Al termine lo spettacolo del Cappellaio Matto, partecipazione libera e gratuita – Qui il programma

BARASSO – Ultimo appuntamento domenica con le escursioni autunnali guidate in Grotta Remeron fino a 50 metri sotto terra. La prenotazione è obbligatoria – Tutte le informazioni

BIELLA – Tornano le escursioni guidate al Bosco del Sorriso dell’Oasi Zegna immersi nel “foliage”. I prossimi sono in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre e mercoledì 1 novembre – Leggi qui

MAMMA E PAPA’

VARESE – È dedicato all’educazione in una famiglia monoparentale l’incontro di venerdì sera all’interno del percorso Genitori dopo la separazione proposto dall’associazione “Il Cortile”. L’iniziativa è aperta a tutti, mamme e papà, per condividere le problematiche della separazione o del divorzio – Come partecipare

TURATE – Il Servizio Affidi Sovradistrettuale Cantù – Lomazzo – Como organizza due appuntamenti informativi dedicati a persone e coppie interessate ad avere informazioni sull’affido familiare. Il primo appuntamento è in programma per sabato 28 ottobre, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 – Come partecipare

PER TUTTI – Tra castagnate, concerti ed eventi dal sapore d’autunno cominciano gli appuntamenti per la festa di Halloween – Cosa fare nel weekend