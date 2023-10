La prima Nichi RunBow si corre al Parco Lagozza di Arcisate

Domenica 29 ottobre la gara benefica dell’Arcobaleno di Nichi con tre percorsi tra il parco e i boschi di Arcisate, laboratori per bambini e pizzoccherata per tutti

La Nichi RunBow è la prima corsa benefica e non competitiva promossa dall’Arcobaleno di Nichi. Un’occasione di festa e di sport in natura per tutta la famiglia in programma domenica 29 ottobre al Parco Lagozza.

Una nuova occasione per ricordare con gioia Nicholas Bertolla e la sua gioia di vivere contribuendo a costruire in suo nome la Casa Arcobaleno, dove accogliere le famiglie dei bambini ricoverati all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Varese.

I TRE PERCORSI DI NICHI RUNBOW

Tre percorsi per tutte le età e tutte le gambe a partire dalla Mini-Trail di 8 km da percorrere tra i sentieri nei boschi di Arcisate e che premierà i primi cinque uomini e le prime cinque donne.

Per le famiglie è invece previsto un percorso più breve, di 5 km, sempre immersi nella natura (un’unica iscrizione per tutti i componenti del nucleo familiare).

E per i più piccoli, all’interno del parco, un mini percorso di 700 metri a partecipazione gratuita.

I dettagli nella locandina a QUESTO LINK.

La manifestazione si aprirà alle 9 del mattino nell’area festa con le iscrizioni e relativa distribuzione di pettorine e gadget dell’Arcobaleno di Nichi. Le gare partiranno invece alle ore 10.

Lo stand gastronomico aprirà a mezzogiorno per una grande pizzoccherata accompagnata anche da diverse specialità di polenta e roastbeef con patate (QUI il menù completo della Nichi RunBow).

E nel pomeriggio truccabimbi e laboratori creativi per bambini.

LA CASA ARCOBALENO

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a Fondazione Giacomo Ascoli per Il Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte.

In particolare i fondi raccolti dalla Nichi RunBow finanzieranno, all’interno del Faro, la realizzazione degli appartamenti della Casa Arcobaleno, dove accogliere le famiglie dei bambini ricoverati.

«Durante la malattia di Nichi ci è mancato poter rimanere uniti – spiegano i genitori di Nicholas – Vogliamo costruire degli alloggi vicini all’ospedale perché le famiglie possano stare unite durante la malattia ed essere così più forti nel salire uniti il primo gradino verso la guarigione».

Maggiori informazioni su iscrizioni e pre iscrizioni al Walter Coppe (in via Sanvito 109, a Varese) oppure scrivendo a arcobalenodinichi@gmail.com o telefonando allo 377-6786645.