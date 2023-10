Sapori d’autunno a Cunardo: arriva la seconda edizione della sagra della zucca e della castagna

L’appuntamento è previsto per sabato 28 e domenica 29 ottobre alla Baita del fondista. In programma tante prelibatezze da assaggiare e giochi per bambini. I proventi alla scuola materna di Bedero Valcuvia

La scuola materna di Bedero Valcuvia, in collaborazione con il gruppo folkloristico Tencitt di Cunardo, organizza la seconda edizione di Sapori d’autunno. L’appuntamento è alla Baita del Fondista sabato 28 e domenica 29 ottobre, dove è presente un capannone riscaldato, e ci sarà lo stand gastronomico con servizio ai tavoli.

Sabato 28 le cucine saranno aperte per la cena a partire dalle 19, mentre alle 20.30 via alla castagnata con vin brulè. Domenica 29 invece, in mattinata, dalle 10.30 i più piccoli potranno divertirsi con giochi e laboratori. Il pranzo è previsto dalle 12 e alle 15 castagnata con vin brulè; nel pomeriggio, alle 16.30 è in programma uno spettacolo di magia per i bambini; per concludere, alle 19 la cena di chiusura.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna di Bedero Valcuvia e la manifestazione si terrà anche in caso di cattivo tempo.