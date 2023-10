Consegnato il progetto della nuova piazza S. Maurizio a Vedano Olona, i tigli non verranno abbattuti

E’ stato consegnato al Comune di Vedano Olona il progetto definitivo della nuova piazza San Maurizio, luogo simbolo del paese che in queste settimane è stato al centro dell’attenzione di diversi cittadini, preoccupati che per realizzare l’intervento di ammodernamento si dovesse procedere all’abbattimento degli alberi che da molti anni ne costituiscono parte integrante.

Galleria fotografica Il progetto della nuova piazza della chiesa a Vedano Olona 4 di 7

Il progetto, firmato dall’ingegner Alessandro Colomba, conferma le indicazioni che erano state date nell’incontro pubblico che si era svolto all’inizio di luglio e le rassicurazioni del vicesindaco Vincenzo Orlandino sulla salvaguardia del patrimonio arboreo. Dei sei tigli presenti in piazza San Maurizio, infatti, solo uno sarà abbattuto: «Con l’abbattimento dell’albero posizionato più centralmente rispetto agli altri, andremo a recuperare la simmetria di tutto lo spazio, oltre ad offrire più spazio alle altre piante – spiega l’Amministrazione comunale – Inoltre intorno agli alberi verrà realizzata una cordonatura adeguata e libera dall’asfalto di oggi, restituendo “aria” e quindi sicuri benefici alle piante che sono e restano un patrimonio non solo faunistico, ma anche storico e ornamentale del centro di Vedano».

La piazza sarà pavimentata a nuovo con cubetti di porfido di Cuasso, che saranno posati a freddo e che garantiranno la permeabilità del terreno come previsto dalla normativa in vigore, anche grazie alla realizzazione di un sottofondo in ghiaietto in tutta l’area. E’ prevista anche la realizzazione di un’illuminazione a raso su tutto il piazzale che consentirà un maggior impatto ed efficienza visivi rispetto alla situazione attuale. Verrà collocata una fontana a raso, anch’essa illuminata, e nuovi arredi urbani tra cui panchine che consentiranno di connotare una parte della piazza come uno spazio conviviale e di relax.

Non sarà più possibile parcheggiare le auto e la parte a ridosso della gradinata sarà “libera”, pavimentata a nuovo e diventerà il sagrato della chiesa. Il monumento presente in piazza sarà valorizzato con pavimentazione e illuminazione dedicate, diventando punto di riferimento di tutta l’area fruibile.

Il transito alle auto sarà comunque sempre garantito lungo via Matteotti, e i parcheggi della piazza saranno spostati nel vicino piazzale Chiara Lubich, a 50 metri di distanza dall’attuale area.

«Il progetto intende rifocalizzare l’attenzione su un’area lasciata per troppi anni abbandonata a se stessa e non adeguatamente valorizzata, oltretutto posizionata davanti alla chiesa parrocchiale, edificio di culto apprezzato anche dai tanti visitatori che arrivano a Vedano da altri luoghi – aggiunge una nota dell’Amministrazione comunale – Il progetto non si limita solo a rivedere la funzionalità della piazza, da mera area di sosta a vero fulcro della socialità di paese, ma interviene anche su di un tratto di via Matteotti, ripavimentandola con cubetti di granito, un intervenendo che inizierà dall’area davanti all’ufficio postale. Anche vicolo Sirtori sarà parzialmente rinnovato. Il tutto con l’obiettivo di ampliare l’area di intervento e per dare una continuità al centro storico nel suo rinnovamento, un intervento di ampio respiro pensato e da realizzare all’insegna dell’efficienza e della fruibilità, nel rispetto dei vincoli architettonici e artistici, dell’ambiente e della tradizione».

Il progetto definitivo è stato inviato alla Soprintendenza di Milano per l’ok definitivo. I lavori saranno a carico della società Arca Facility Management nell’ambito dell’accordo firmato con il Comune.