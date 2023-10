QUI è il Festival dell’Esserci: tre giorni per il benessere di adolescenti e adulti

Incontri ma anche giochi e laboratori dal 19 al 21 ottobre, tra Sesto Calende e Vergiate, Per QUI, il Festival dell’esserci in cui pensare e sperimentare una nuova idea di benessere in relazione all’adolescenza e alla necessità – anche degli adulti – di costruire una dimensione di vita più lenta, equilibrata e consapevole.

QUI – il Festival dell’Esserci è un evento sociale e culturale nato con la precisa volontà di stimolare una riflessione collettiva sul tema del benessere della comunità, con un’attenzione particolare a quello degli adolescenti. Incontri, dibattiti, laboratori, spettacoli, giochi: QUI è il festival di chi desidera sperimentare nuovi modi per essere presente, nuove tecnologie dell’esserci.

Perché un Festival dell’Esserci?

In un mondo sempre più complesso e stratificato, che ci sottopone ogni giorno nuovi stimoli, nuovi desideri e nuovi problemi, non ha senso voler essere sempre e dappertutto. La grande sfida dell’oggi è invece quella, nonostante tutto, di non rinunciare ad esserci. Esserci come si può e al meglio che si può.

Soprattutto quando si tratta della relazione con gli adolescenti, che non fanno altro che rapportarsi con adulti stanchi, stressati, privati della loro dimensione personale e umana. Sempre impegnati altrove, tranne che qui, dove dovrebbero essere.

QUI | Festival dell’Esserci è stato fortemente voluto e organizzato dal partenariato di enti pubblici e del privato sociale – capitanati dalla Cooperativa Sociale l’Aquilone – che negli ultimi tre anni hanno lavorato al Progetto Sakidō che si occupa di cura, prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno del Ritiro Sociale in adolescenza, finanziato con il contributo della Fondazione Con i Bambini.

Cosa succederà?

Nell’arco dei tre giorni sono previsti momenti dedicati ai professionisti dell’educazione, della scuola e della cura, per mettere in condivisione le buone pratiche e gli apprendimenti emersi in tre anni di lavoro sul campo. Ma non mancheranno anche molti momenti aperti alla comunità, con incontri, laboratori e spettacoli che proveranno a stimolare riflessioni collettive sulla contemporaneità, sul nostro stile di vita e sui nostri desideri.

Il tutto con un unico filo conduttore: l’adolescenza come risorsa e non come problema. Esserci come scelta e non come dovere.

Il programma

Si comincia giovedì 19 ottobre alle 20.45 presso il Centro Studi Angelo dell’Acqua a Sesto Calende, con un incontro pubblico dal titolo “Elogio dell’Ozio” che avrà come ospiti Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi, autori e ideatori di Tlon, il progetto di ricerca e divulgazione culturale e filosofica.

Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti, iscrizione obbligatoria QUI.

Si prosegue venerdì, sempre a Sesto Calende, dove dalle 09:00 alle 13:00 avrà luogo un’intensa mattina di riflessione, condivisione e formazione, dedicata ai professionisti del terzo settore, dell’educazione, della scuola e della cura. Interverranno Raffaele Mantegazza (docente di Scienze pedagogiche al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca), Francesco Bocci (psicologo e psicoterapeuta adleriano, ideatore della Video Game Therapy®), Tommaso Zanella (psicologo psicoterapeuta, e vicepresidente della Fondazione Minotauro), Simona Rotondi (Fondazione Con i Bambini), Silvia Levati e Matteo Zanon pedagogista e psicoterapeuta del progetto Sakido.

A seguire laboratori e workshop per sperimentare i prima persona le informazioni apprese durante il mattino. Iscrizione obbligatoria QUI.

Sabato ci si sposta a Corgeno di Vergiate, presso il Centro di Aggregazione Giovanile, per un altro momento dedicato agli addetti ai lavori: una tavola rotonda condotta e facilitata da Stefano Laffi (economista, sociologo e ricercatore sociale presso l’agenzia di ricerca sociale Codici), con l’obiettivo di fare sintesi rispetto apprendimenti e buone prassi, e per generare visioni e prospettive condivise per il futuro.

Il pomeriggio e la sera saranno invece dedicati al gioco e all’intrattenimento per tutte e tutti.

Laboratori di videogiochi, podcast, soundscape, Dungeons & Dragons animeranno le strade e i luoghi di Corgeno. Verrà presentato in prima assoluta anche il gioco da tavolo di Sakidō ideato e sviluppato da alcuni adolescenti con la supervisione dei professionisti di Associazione s.m.Art.

A seguire, in collaborazione con il Terzosabato di Cooperativa Sociale L’Aquilone, si terrà Kamchàtka, spettacolo di teatro di strada a cura di Kamchàtka Street Theatre Company, la presentazione dell’installazione sonora “Confini Sonori” e il concerto di JⒶM3$ e Arkadia.

Per iscriversi cliccare qui

Per consultare il programma completo CLICCA QUI