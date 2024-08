SportivaMente: il festival dei libri sportivi torna con medaglie olimpiche e racconti di grandi campioni

Per il terzo anno consecutivo, SportivaMente – Il Festival dei libri sportivi, torna a Busto Arsizio, dal 5 al 7 settembre, trasformando Piazza Vittorio Emanuele II in un palcoscenico per le storie e le esperienze di grandi protagonisti del mondo dello sport. Organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’evento promette tre giorni di emozioni, cultura e condivisione, grazie alla partecipazione di atleti di spicco, giornalisti sportivi e scrittori.

Il festival, riconosciuto come un importante momento di educazione allo sport, non solo celebra la disciplina sportiva ma contribuisce anche allo sviluppo culturale, relazionale ed economico del territorio. Tra i momenti clou della manifestazione spiccano gli incontri con due medaglie olimpiche: Luigi Busà, oro nel karate a Tokyo 2020, e Giorgio Malan, bronzo nel pentathlon moderno a Parigi 2024.

Il programma, ricco e variegato, inizierà giovedì 5 settembre con la presentazione del libro “Pezzi di colore” di Franco Bonera e Alberto Cerruti, per poi proseguire con l’attesissimo incontro con Luigi Busà. La giornata si concluderà con un evento dedicato ai più piccoli, guidato dal giornalista Marco Cattaneo.

Venerdì 6 settembre, sarà la volta di “Romanzo Inter” di Michele Brambilla e Leo Turrini, seguito dall’intervento di Giorgio Malan, che condividerà le sue esperienze olimpiche. La serata terminerà con Dario Ceccarelli e Giuseppe Saronni che presenteranno “Quasi nemici”, un libro che esplora le rivalità storiche nel ciclismo.

La chiusura del festival, sabato 7 settembre, vedrà protagonisti Elena Miglietti e Mauro Berruto con “In mezzo scorre il fiume”, e Maurizio Nicita con le pallavoliste Eleonora Lo Bianco e Paola Cardullo, pronte a raccontare le leggende del volley azzurro.

Il festival si conferma un appuntamento imperdibile non solo per gli amanti dello sport, ma anche per chi crede nel potere della letteratura come strumento di crescita personale e comunitaria. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, con aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

Programma Completo del Festival:

Giovedì 5 settembre

18:30: “Pezzi di colore. I campioni e le grandi firme degli anni Settanta nei racconti di un giornalista cresciuto con loro” di Franco Bonera e con Alberto Cerruti

20:30: Incontro con il karateka Luigi Busà, campione olimpico Tokyo 2020

21:30: “Il libro gioco di tutti gli sport olimpici” di Marco Cattaneo

Venerdì 6 settembre

18:30: “Romanzo Inter” con Michele Brambilla e Leo Turrini

20:45: Giorgio Malan, pentatleta italiano, Campione Europeo a Budapest 2024 e Bronzo olimpico a Parigi 2024

21:30: “Quasi nemici. Le grandi rivalità (pubbliche, private e molto spericolate) che hanno infiammato la storia del ciclismo” con Dario Ceccarelli e con Giuseppe Saronni

Sabato 7 settembre

20:30: “In mezzo scorre il fiume” con Elena Miglietti e Mauro Berruto

21:30: “Al di là del muro. Storie e leggende del volley azzurro” con Maurizio Nicita e con Eleonora Lo Bianco e Paola Cardullo