Sesto Calende celebra la fotografia con Maurizio Galimberti

Sesto Calende celebra la festa di Sesto Città ospitando un importante evento per gli appassionati di fotografia e di arte visiva.

Il 6 settembre, a partire dalle 21, nel cortile della biblioteca comunale in Piazza Mazzini Maurizio Galimberti, fotografo di fama mondiale, sarà l’ospite d’onore dell’annuale appuntamento Sesto Calende città della fotografia.

Galimberti, conosciuto per il suo lavoro innovativo e sperimentale, è celebre soprattutto per le sue composizioni realizzate con Polaroid, in cui le immagini vengono frammentate e ricomposte in modo diventato iconico e inconfondibile. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla proiezione di una selezione antologica.

Come ogni anno, l’evento è organizzato dal Fotovideoclub Verbano APS – attivo a Sesto Calende da più di 60 anni -ed è ad ingresso libero, rappresentando un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della fotografia. In caso di maltempo, l’incontro si terrà nella vicina sala consiliare (sempre all’interno del palazzo comunale) garantendo comunque uno spazio adeguato per accogliere tutti i partecipanti.