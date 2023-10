Si ribalta con il trattore, 39enne muore schiacciato a Stabio

Infortunio sul lavoro con esito letale nel Mendrisiotto, a Stabio, a due passi dal confine con l’Italia. La Polizia cantonale ha comunicato che oggi, mercoledì 11 ottobre, l’incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 12 in via Roccoletta ad un 39enne operaio svizzero domiciliato nel Luganese, alla guida di un trattore, che stava effettuando dei lavori in una zona boschiva.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il veicolo si è rovesciato facendolo cadere al suolo ed è rimasto schiacciato sotto il mezzo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Stabio nonché i soccorritori del SAM e della Rega, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 39enne a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.