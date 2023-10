Varese capitale del Kamishibai con la stagione autunnale della Scatola Magica

«L’ambizione è fare di Varese a capitale italiana del kamishibai». Parola di Chicco Colombo del Teatro dei Burattini di Varese che, assieme all’associazione parole in viaggio promuove La Scatola Magica. Si chiama così la rassegna culturale di teatro kamishibai che ha debuttato quest’estate con “una galoppata quest’estate con decine di eventi e spettacoli nei parchi e lungo la ciclabile – ricorda Gianluca Fiore di Parole in viaggio introducendo la nuova fase autunnale della rassegna.

Una nuova stagione ancor più ricca e impegnativa a partire dal Festival internazionale di kamishibai “Le case delle storie” che in tre giorni, dal 20 al 22 ottobre, porta a Varese cinque spettacoli delle migliori compagnie europee esperte di kamishibai, l’antico linguaggio teatrale di origine giapponese che unisce immagini e racconti ad alta voce dal grande fascino e potere evocativo.

Un linguaggio cui è dedicata anche l’esposizione dei Butai di Chicco Colombo “L’Antica Arte del Kamishibai” in Sala Veratti, sempre dal 20 ottobre e per un mese, con percorsi di incontri con le scolaresche e workshop per docenti.

A CASA DELLE STORIE

Il Festival sarà ospitato da Spazio Yak e da Fondazione Morandini. «La parola internazionale piace tantissimo a Spazio Yak che è fiero di aprire le sue porte alla forza comunicativa del kamishibai e ad artisti che ne sanno padroneggiare il linguaggio», racconta Riccardo Trovato.

Proprio Spazio Yak ospita quattro dei cinque appuntamenti de Le Case delle storie (prenotazioni e biglietti disponibili a QUESTO LINK)

In questa occasione La Scatola Magica ospiterà gli spettacoli dell’Associazione Nazionale Kamishibai Slovenia, la Famiglia Canonica dalla Svizzera, Philippe Robert dalla Francia e Pino Zema dall’Italia, cioè alcuni fra i più importanti interpreti di kamishibai in Europa, oltre ovviamente alle performance del Teatro dei Burattini di Varese e di Parole in Viaggio.

Il repertorio di storie che sarà presentato durante il festival spazia dalle contaminazioni folkloristiche e tradizionali, all’antichità giapponese, alle sperimentazioni con linguaggio e suono più contemporanee, con un comune denominatore: destinatarie delle opere teatrali con kamishibai sono persone di ogni età.

«La rassegna è portatrice di una ricchezza di contaminazioni molto interessanti e che bene si adattano a un territorio di confine qual è Varese», commenta l’assessore alla cultura Enzo Laforgia.

SCOPRIRE IL KAMISHIBAI IN SALA VERATTI

Oltre alla mostra, visitabile sino al 20 novembre a partire dall’inaugurazione, venerdì 20 ottobre alle ore 18, sempre in Sala Veratti avranno luogo due tipi di percorsi: in sei giornate prefissate, una serie di laboratori dedicati ai docenti e impiantati su diversi aspetti del mondo del kamishibai. Dei workshop a partecipazione libera e gratuita per imparare a costruire i butai (i teatrini in legno o cartone), le storie e le illustrazioni che le accompagnano, incluse le tecniche dell’uso della voce per il racconto.

Inoltre, ogni mercoledì e il venerdì, sia al mattino sia nel pomeriggio, ci saranno incontri aperti alle scolaresche con visita all’esposizione e piccola rappresentazione a chiudere. «Riportare la magia nel percorso educativo dei bambini è importante sia nell’apprendere le discipline, sia per formare la loro personalità», commenta l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio.

«Il progetto “La Scatola magica” – nella sua fase estiva – è andato molto bene. Abbiamo raggiunto molte centinaia di persone come presenze alle narrazioni nei parchi cittadini e lungo la ciclabile. In particolare la decisone di sperimentare le narrazioni in bicicletta è stata una sfida ma i risultati ci hanno incoraggiato molto. La cittadinanza ha partecipato con interesse per ascoltare le circa settanta storie dei nostri narratori, in molti casi partecipando a tutti gli appuntamenti del progetto. Insomma, un luglio molto intenso ma molto gratificante – afferma Gianluca Fiore, Presidente di Associazione Parole in Viaggio – L’autunno ci aspetta con molte altre attività estremamente variegate tra loro, tra mostra, formazione e incontri scolastici, e culminerà con il primo festival internazionale del kamishibai d’autore, che vedrà assieme alcune tra le migliori compagnie di kamishibai della scena europea».

Aggiunge Chicco Colombo, Teatro dei Burattini di Varese: «La fase autunnale, così articolata nelle molte attività, ha lo scopo di completare, in un certo senso, il percorso iniziato in estate. Il desiderio, infatti, è – dopo aver presentato alla città una tecnica non particolarmente nota ma estremamente affascinante – coniugare da un lato la possibilità di una messa in pratica della tecnica del kamishibai come strumento di lavoro nell’ambito della scuola, e dall’altro stabilire un collegamento da un punto di vista artistico con la comunità del kamishibai, estremamente ricca di interpretazioni e scelte stilistiche diverse. Lo scopo finale, pertanto, è di lanciare una stagione di collaborazione, sia a livello locale che a livello internazionale.»