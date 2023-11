Lorella Cuccarini alla Paranza di Varese

Tappa gastronomica oltre che professionale a Varese per Lorella Cuccarini, che in questi giorni porta il suo ultimo spettacolo a Teatro “Rapunzel il musical”. La showgirl ha scelto la Paranza per una pausa culinaria.

“È stato un piacere riaverti ospite nel nostro locale. Sempre bella , solare e soprattutto gentile @lcuccarini” scrivono i proprietari sui social.

Questa sera, domenica 26 novembre, ultima replica al Teatro di Varese.