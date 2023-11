Morgan licenziato da X-Factor: “Comportamenti inappropriati”

Bufera a X-Factor, il popolare talent musicale trasmesso da Sky che si appresta a vivere la sua fase finale. Uno dei quattro giudici del programma, il cantante Morgan, è stato di fatto licenziato con effetto immediato: la decisione è stata presa di comune accordo da Sky Italia e da Freemantle Italia, la società di produzione.

Secondo il comunicato ufficiale, a causare l’allontanamento di Morgan (nome d’arte di Marco Castoldi) sono stati i «ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni». foto: X-Factor

L’artista brianzolo si era lamentato con il trattamento riservato ai cantanti della sua squadra penalizzati a suo dire da scelte dei brani imposte dalla produzione e da coreografie non all’altezza rispetto ad altri. Morgan aveva poi attaccato Fedez – un altro dei giudici – con una frase infelice sulla depressione. Nel frattempo però la squadra di Morgan era stata ridotta all’osso: nelle ultime puntate erano stati eliminati tre dei quattro concorrenti (Animeaux Formidables, Selmi e Sickteens) che componevano il suo gruppo ora rappresentato solo dal giovane duo degli Astromare.

L’addio di Morgan era stato in qualche modo ventilato nei giorni scorsi e l’ipotesi aveva suscitato commenti contrastanti. A difesa del cantante si registra un lungo articolo del critico musicale Michele Monina sulle colonne di Mowmag e intitolato “Se Morgan viene “licenziato” da X Factor vince il Sistema”. Monina sottolinea nei dettagli i rapporti stretti tra Fedez, l’altro giudice Dargen D’Amico e la presentatrice Francesca Michielin e – a seguire – quelli con un ampio gruppo di addetti ai lavori di primissimo piano. Lo stesso Morgan ha più volte messo in difficoltà Michielin e polemizzato a distanza con Davide Simonetta, autore di Annalisa e a sua volta legato a Fedez e alla cantante veneta.

Di seguito il comunicato completo.

«Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice.

Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni.È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato».