Più pullman per collegare Mornago a Varese

Mornago ha ottenuto un grande successo riguardo al miglioramento dei mezzi di trasporto. Grazie alle segnalazioni dei residenti che, qualche tempo fa, hanno formato un comitato civico per esprimere preoccupazioni sulle insufficienti corse di trasporto pubblico, ora sono state aggiunte nuove corse.

Due corse pomeridiane in più (16:34 e 16:59) sulla tratta Mornago-Varese, che collega la zona della stazione di Crugnola con il capoluogo, passando per Mornago, Crosio, Daverio, Azzate e Buguggiate, una corsa in più tra Varese, Mornago e la stazione di Crugnola alle 15:40, che andrà a colmare un ampio gap orario e un collegamento ulteriore per la frazione di Montonate, che da tre pullman ne vedrà ora passare un quarto alle 16:20.

Questi miglioramenti sono il risultato delle richieste dalla comunità e dal comitato civico “La Mornago che Vorrei”. Sei mesi fa, infatti, era stato organizzato da loro un incontro pubblico per evidenziare le esigenze di trasporto della zona.

Emanuele Monti, consigliere regionale leghista, ha espresso soddisfazione: «Possiamo dire che l’istanza arrivata dal territorio abbia avuto delle risposte concrete a favore dei cittadini, grazie anche all’intervento di Regione Lombardia e dell’agenzia di trasporto pubblico locale».

«Come sezione della Lega di Mornago», dice il segretario Simone Marcolli, «ci abbiamo messo la faccia e l’impegno, facendo incontrare il lato tecnico e politico per dare delle prime risposte. Un primo passo al quale ne potranno seguire altri, come la messa in sicurezza dell’incrocio via Verdi/via Piave che permetterebbe la realizzazione di una fermata del trasporto pubblico locale per la frazione di Vinago. Un’occasione che ci auguriamo l’amministrazione comunale non si faccia sfuggire e che significherebbe un intervento davvero utile per la frazione e i suoi cittadini».

Allarga la prospettiva e gli orizzonti il capogruppo di minoranza in consiglio comunale Stefano Biondaro, secondo cui «un altro obiettivo sarà quello di avere un bus al massimo ogni ora da e per Varese, collegando la stazione di Crugnola al sistema di trasporto su bus e rendendo Mornago e tutta la Val Bossa più collegata al capoluogo. Questa progettualità potrà inoltre consentire una maggior valorizzazione degli spazi della stazione di Crugnola e segnare la continuità rispetto al progetto di valorizzazione di tutto l’ambito sia in termini di vivibilità dei cittadini che per le opportunità legate al turismo e a Malpensa».

«Questo risultato – concludono dal comitato civico e dal movimento politico -vuole essere la dimostrazione che con la partecipazione e l’impegno le cose si possono migliorare. Adesso avanti così, a piccoli passi, ma sempre con in mente la Mornago che vogliamo».