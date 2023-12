Scontro tra due auto, lunghe code sulla Sp1 tra Gavirate e Varese

Strada Provinciale 1 “del Lago di Varese” bloccata nella serata di lunedì 11 dicembre. Due auto, per cause ancora da verificare, si sono scontrate in via Calcinate a Gavirate, ovvero tra Oltrona e Calcinate del Pesce.

Coinvolte due persone nell’incidente, un ragazzo di 20 anni e una donna di 32 anni, nessuno dei quali ha riportato gravi ferite.

Le conseguenze peggiori le ha avute il traffico, che ha subito grossi rallentamenti fino alla Schiranna e verso il centro di Gavirate.