Anche a Vergiate si marcia per la pace. Domenica 21 gennaio la Comunità pastorale di Vergiate ha organizzato una marcia aperta attraverso le vie del paese per riflettere su perché è importante lavorare per costruire la pace ogni giorno.

Il corteo partirà alle 15 e percorrerà tre tappe. La prima, al sacrario del Villaggio del Fanciullo sarà l’occasione per discutere sul tema “Perché siamo qui”. La seconda sosta – dedicata al tema “educarci alla pace” – sarà in largo Lazzari. La marcia terminerà all’oratorio san Giovanni Bosco con un’ultima riflessione.

«Viviamo in un periodo difficile – spiegano gli organizzatori – e anche la nostra parrocchia vuole ribadire l’importanza di costruire la pace ogni giorno all’interno della propria comunità come strumento per prevenire i conflitti».