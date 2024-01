Campionato, Bustecche e sogno stadio: le prospettive del 2024 per il Varese

Dopo un 2023 di molti bassi – soprattutto legati ai risultati con la retrocessione seguita dal ripescaggio – e qualche alto, il Città di Varese spera che il 2024 possa portare soprattutto notizie positive. Sono diverse gli ambiti nei quali la società biancorossa sarà impegnata nei prossimi mesi e che potranno portare a un cambio di prospettive per il futuro.

CAMPIONATO

Terminato il girone di andata a quota 32 punti (33 sul campo e uno di penalizzazione), con il quarto posto in classifica, l’obiettivo per la squadra di mister Corrado Cotta sarà limare gli errori commessi che fatto perdere diversi punti e alcune posizione in graduatoria. Il Girone di ritorno si prospetta, come spesso accade, differente rispetto all’andata. L’Albenga terzo in classifica ha rivoluzionato la squadra, perdendo tre punti cardine come l’allenatore Fabio Fossati e gli attaccanti Bruno Barranco e Roberto Esposito (autore di una doppietta nel 2-2 del “Franco Ossola”), entrambi approdati alla Folgore Caratese. Nella prima parte di stagione il grande dominatore è stato l’Alcione, che però è ancora in attesa di giudizio dopo il reclamo del Bra riguardo a un tesserato orange che potrebbe avere risvolti anche sulla classifica. Tornando al Varese, c’è un dato che fanno riflettere: sulle quattro sconfitte stagionali, due di queste sono arrivate contro squadre di bassa classifica. Vitofrancesco e compagni, di fatti, sono stati sconfitti dal Borgosesia ultimo e dal Chieri quartultimo (le altre contro Chisola e Fezzanese). Due ko forse immeritati sul campo ma che in ogni caso lasciano uno zero in classifica. Per il ritorno ci sarà quindi da evitare il ripetersi di questi passi falsi per poter così ambire alle zone alte della classifica con l’obiettivo di arrivare ai playoff nella miglior posizione possibile. Gli spareggi promozione servono a poco, a maggior ragione perché il Varese è stato ripescato nella passata estate e non potrà rifare richiesta per altri tre anni. Il campionato è già alle porte: domenica 7 gennaio al “Franco Ossola” arriverà il Bra, squadra sempre ostica da affrontare. Il Varese proverà a iniziare al meglio il nuovo anno, per dare risposte e messaggi a sé e alle concorrenti.

BUSTECCHE

Il primo vero progetto sulle strutture del Città di Varese è quello che sta interessando il centro sportivo delle Bustecche, legato alla convenzione pluriennale con il Comune. Molto è già stato fatto: il campo a 11 in sintetico che ospita gli allenamenti della prima squadra e le partite della squadra femminile e delle giovanili, oltre all’altro campo, quello “ex Provincia” – comprato direttamente dal club biancorosso – e a sua volta rivestito con un tappeto di erba sintetica. Gli spogliatoi sono stati aperti in parte e devono essere ultimati, mentre sono in fase di realizzazione sia la palestra “a vetrate” adiacente ai nuovi spogliatoi, sia la nuova tribuna per la quale si stanno completando le fondamenta e verrà poi realizzata a moduli. Anche il campetto a 7 è quasi terminato, anche perché in questo caso il terreno resterà naturale. L’investimento è stato profondo, soprattutto in termini economici, e dopo qualche ritardo dovuto anche alla situazione non facile del mondo dell’edilizia, nei primi mesi del 2024 si potrà finalmente fare il “taglio del nastro” della struttura completa e ammodernata, che diventerà la casa di ogni giorno del Città di Varese, con le attività che saranno concentrate nel quartiere delle Bustecche dai più piccoli alla prima squadra.



SOGNO STADIO

Novembre 2023 è stato il mese della presentazione dell’ambizioso progetto stadio da parte del Città di Varese, in stretta collaborazione con la società Aurora Stadium. Una “prima” di grande impatto al Palace Hotel e diversi passaggi burocratici che sono già stati realizzati, confermando la seria intenzione del club di compiere questo passo, che sarebbe storico per la città. Il Comune di Varese ha vissuto da spettatore ai primi passi e ha reagito con alcuni passi formali, uno dei quali – forse il più importante – la pubblicazione del bando per la riqualificazione del “Franco Ossola” (leggi qui), partendo dalla ricezione del progetto del Città di Varese. Il termine massimo per la presentazione dei progetti – sempre che ce ne siano – a Palazzo Estense è prevista per le ore 12 del 27 marzo 2024. Dopo questa data, come scritto sul bando, “consentirà al comune di Varese di dichiarare il pubblico interesse della proposta ritenuta più meritevole da parte della conferenza di servizi preliminare”. Il Città di Varese ha sottolineato più volte la ferma intenzione di proseguire con l’iter, in particolare l’ex presidente Stefano Amirante, che in prima persona si sta occupando del progetto e ha curato i rapporti con l’Aurora Stadium. I tifosi del Varese, così come l’intera città, ha visto più volte grandi progetti poi purtroppo finiti nel nulla, con lo stadio – compresi la pista d’atletica e il velodromo “Ganna” – che alla fine ha subito qualche rinfrescata senza una vera e propria ristrutturazione, come invece da necessità. Questa volta, a differenza delle precedenti, la proposta sul tavolo c’è ed “non si tratta solo di un rendering” – come affermato dallo stesso Amirante. La primavera, con la scadenza imposta dal bando, porterà risposte concrete. Sperando che alle risposte possano seguire anche delle opere.