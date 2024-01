Come ogni anno, il Decanato di Varese e Radio Missione Francescana si preparano ad organizzare un incontro speciale in onore di San Francesco di Sales, il patrono dei giornalisti. L’appuntamento è fissato per il 20 gennaio alle 10 presso il salone Centro Parrocchiale “Maria Immacolata” di Biumo Superiore, situato in via Guido Reni, 6 a Varese.

Il tema di questa edizione sarà “Esisterà ancora l’informazione nel 2050”, un argomento di grande attualità e interesse, che verrà affrontato da due esperti del settore: Alessandro Zaccuri, direttore della comunicazione dell’Università Cattolica, e Maurizio Crippa, vice-direttore de “Il Foglio”. La discussione sarà introdotta da Gianfranco Fabi e vedrà la partecipazione del presidente dell’Ordine Lombardo dei giornalisti, Riccardo Sorrentino. Un momento di riflessione cruciale per analizzare il futuro del giornalismo e dell’informazione.

L’evento sarà arricchito dalla celebrazione della Santa Messa, presieduta dal vicario episcopale di zona, don Franco Gallivanone, sottolineando l’importanza di unire la riflessione professionale alla dimensione spirituale.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati al mondo dell’informazione, in particolare giornalisti, operatori della comunicazione e appassionati del settore. L’incontro offre anche l’opportunità di ottenere crediti per la formazione dei giornalisti, e coloro che desiderano partecipare possono iscriversi entro il 17 gennaio tramite la piattaforma dell’Ordine.