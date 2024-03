Campo dei Fiori imbiancato, Pasqua e Pasquetta con la pioggia?

Qualche fiocco di neve in collina e tanta acqua. Anche in provincia di Varese, al Campo dei Fiori, questa mattina è caduta un po’ di neve così come in Piemonte, dove è stata molto più abbondante.

Nulla di strano: le temperature si sono abbassate e la pioggia era ampiamente annunciata. Quel che tutti attendono di sapere è come trascorreremo Pasqua e Pasquetta: se in gita e in giardino a grigliare oppure chiusi in casa a causa del maltempo. Un po’ presto per avere previsioni certe ma al momento pare che, se escludiamo domani, il rischio che le nubi caratterizzino i prossimi giorni è molto alta

Ecco cosa prevede il Centro Geofisico Prealpino. Giovedì 28 marzo: tempo variabile, solo in parte soleggiato con nuvolosità a tratti estesa che porterà piogge anche a carattere di rovescio nelle ore centrali della giornata. Fiocchi oltre 1300m. Temperature massime in aumento. Venerdì 29 marzo: molto nuvoloso con a tratti qualche pioggia specialmente al mattino. Limite neve in graduale rialzo da 1400 m a 2000 m.

Sabato ancora coperto, domenica più caldo ma sempre coperto con piogge, lunedì molto nuvoloso e piovoso.