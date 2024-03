La Openjobmetis stringe i tempi per Michael Gilmore

La Pallacanestro Varese è pronta a mettere sul tavolo il necessario per completare la propria rosa con il quinto straniero, un tassello che manca da fine febbraio (con l’addio al deludente Young) e che verrà inserito in quel reparto ali-lunghi dove finora la squadra è risultata carente.

Il nome caldo – dopo che lo staff dirigenziale biancorosso aveva ridotto al minimo la lista tra cui scegliere – è quello di Michael Gilmore, già sondato al momento della pausa di campionato ma poi rimasto al Paok Salonicco che aveva ripreso a impiegarlo. Inoltre, in quei giorni, l’improvviso addio di Hanlan aveva spostato l’attenzione sul ruolo di guardia (poi arrivò Besson) e del “quattro” non si è parlato per un po’.

Gilmore, classe 1995, 2 metri e 08 di altezza, è di passaporto belga (ha anche vestito la maglia dei “Diavoli Rossi”) e non ha quindi bisogno di alcun visto e – come detto – sta giocando in un Paok in lotta per raggiungere i playoff in Grecia. Il suo ruolino di marcia in campiobnato parla di 16′ di impiego, 5,9 punti e 4,8 rimbalzi: numeri che sono migliori in Fiba Champions (23,6 minuti, 7,1 punti, 5,9 rimbalzi).

Per il trasferimento a Varese, la Openjobmetis ha messo sul piatto un’offerta che va oltre allo scampolo mancante di campionato così come già fatto per Hugo Besson. Quindi un contratto che possa prevedere anche la prossima stagione oltre alla conclusione di quella in corso, con una valutazione attenta sul piano dell’ingaggio. Questa mattina – mercoledì 20 – dagli ambienti biancorossi filtrava un certo ottimismo: vediamo se l’operazione andrà realmente a buon termine.